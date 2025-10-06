En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo | Ada Colau denuncia "maltratos" en Israel y emprenderá acciones contra un Estado "neofascista"
El primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud ha aterrizado en Madrid, junto a varios compañeros de Países Bajos y Portugal
O. González / R. Gargoi / D. Campayo
Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza, mientras la comunidad internacional llama a aprovechar esta oportunidad. Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.
El conflicto en Oriente Próximo continúa. Sigue aquí la última hora, en directo.
Trump anuncia que la primera fase de su plan para Gaza debería completarse esta semana
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que esta semana “debería completarse” la primera fase de su plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y definir el futuro del enclave palestino, y urgió a todas las partes involucradas a trabajar con prontitud.
“Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y les pido a todos que actúen con rapidez... ¡El tiempo es crucial o se producirá un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver”, escribió Trump en su red Truth Social.
Colau denuncia "maltratos" en Israel
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha denunciado este domingo los "abusos y maltratos" a los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos en Israel, por los que emprenderá "acciones", y ha hecho un llamamiento a la movilización para parar los pies a este "Estado terrorista neofascista" israelí.
Así lo ha dicho en sus primeras declaraciones al llegar al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, junto al concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas, tras ser liberados hoy por Israel.
Colau ha dicho haber vivido "una experiencia muy dura", desde "la detención ilegal" de los activistas de la flotilla, que ha definido como un "secuestro en aguas internacionales", tras el cual fueron llevados a un puerto donde les esperaban "centenares de policías muy agresivos, muy violentos", que los maltrataron, antes de llevarlos a una "horrible" prisión de alta seguridad en el desierto.
Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona
La exalcaldesa Ada Colau y el concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas han llegado este domingo por la noche al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, tras ser liberados hoy por Israel, mientras que otros cuatro activistas catalanes de la Global Sumud Flotilla viajan de Madrid a la capital catalana en coche.
Tras su liberación, 21 activistas españoles -entre ellos seis catalanes, incluidos Colau y Coronas- han embarcado en un avión en Tel Aviv a primera hora de la tarde y han llegado a Madrid pasadas las ocho.
Desde el Aeropuerto de Barajas, Colau y Coronas se han subido a otro avión, con destino a Barcelona, que ha aterrizado sobre las 23:00 horas, mientras que los otros cuatro activistas catalanes de la flotilla -Guillem Esteban, Sofía Peris, Laia Rosell y Cèlia Vélez- viajan desde Madrid a Cataluña en coche, según fuentes conocedoras de las gestiones de repatriación.
Israel asegura que una española de la flotilla ha mordido a una trabajadora de la prisión
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha informado este domingo de que una de las activistas españolas de la Global Sumud Flotilla ha mordido a una trabajadora de la prisión de Ktziot durante un examen médico.
"Una ciudadana española participante en la provocación de Hamás-Sumud ha mordido a una de las trabajadoras médicas esta tarde en la Cárcel de Ktziot cuando la escoltaba de vuelta después de un examen médico rutinario con vistas a su deportación mañana", ha indicado el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje publicado en su cuenta en X.
La FIDH denuncia maltrato de Israel a sus vicepresidentes y otros miembros de la flotilla
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) denunció este domingo que Israel está infligiendo "malos tratos inaceptables" y abusos a los integrantes de la Global Sumud Flotilla detenidos, incluidos los vicepresidentes de esa entidad Alexis Deswaef y Aziz Rhali.
La mayoría de los tripulantes de la flotilla están detenidos ilegalmente desde el 2 de octubre en la prisión de Ketziot (en el sur de Israel), según indicó la FIDH en un comunicado, y sometidos a severas condiciones de encarcelamiento.
El diputado de Compromís Juan Bordera, a su llegada a Barajas: "Me dieron un puñetazo en las costillas como no me habían pegado desde los 15 años"
"La Flotilla ha servido para cambiar la conciencia colectiva respecto a Palestina". Esas han sido las primeras palabras del diputado de Compromís, Juan Bordera, a su llegada al aeropuerto de Barajas, como uno de los 21 españoles y miembros de la Flotilla a Gaza que ha sido expulsado por Israel este domingo, después de ser detenidos el pasado jueves cuando intentaban de llegar a la Franja con ayuda humanitaria. "Debería haber otra flotilla más pronto que tarde -, ha defendido- porque es una obviedad que ha cambiado algo en lo que es la Europa bien pensante respecto a Palestina". Junto a él ha llegado a Barajas el productor Juan Carlos de la Rubia, valenciano de origen, pero residente en Formentera, como ha comunicado un amigo suyo a Levante-EMV al verlo en las imágenes de la llegada a Barajas. (Seguir leyendo)
La llegada a Madrid de 21 españoles que formaban parte de la flotilla, en imágenes
Asuntos Consulares de Exteriores recibirá en Barajas a los 21 españoles de la flotilla
El subsecretario y la directora general de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Xavier Martí Martí y Carolina de Manueles Álvarez, se han desplazado al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir a los 21 españoles de la Global Sumud Flotilla llegados este domingo desde Israel.
Según han trasladado fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares a Europa Press, Exteriores "sigue trabajando para la pronta vuelta del resto de españoles". De esta forma, en el avión que ha partido hoy de Tel Aviv, se encuentran 21 de los 49 españoles de la flotilla detenidos en Israel.
Un millar de personas en una nueva concentración en Salamanca
Alrededor de un millar de personas se han concentrado en una nueva movilización este domingo por la tarde en Salamanca en apoyo al pueblo de Palestina.
Partiendo de la Plaza de la Constitución situada en la céntrica Gran Vía, la marcha ha vuelto a congregar a cientos de salmantinos, como ya ocurriera el pasado jueves por la huelga de estudiantes y en apoyo a la ‘flotilla de la libertad’.
Cerca de 1.000 personas, según fuentes policiales, han recorrido las calles de la ciudad del Tormes pidiendo el cese de los ataques de Israel a Palestina, con proclamas contra el sistema sionista y en auxilio de los ciudadanos palestinos, especialmente en Gaza.
Los tres miembros de Podemos que siguen detenidos en Israel están en huelga de hambre
Los tres miembros de Podemos que participaban en la Flotilla Global Sumud y que permanecen detenidos en Israel están en huelga de hambre para denunciar "el brutal genocidio" que Israel está cometiendo en Gaza, según ha denunciado la líder de la formación morada, Ione Belarra.
Belarra, que ha acudido al aeropuerto de Barajas para recibir a los primeros 21 activistas españoles expulsados de Israel, ha denunciado la situación de quienes siguen "secuestrados ilegalmente" en ese país y ha exigido al Gobierno que diga que "esto es terrorismo de Estado, un crimen de guerra más" y rompa relaciones con Israel.
Los militantes de Podemos que siguen detenidos son Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez, que han rechazado firmar un documento reconociendo una entrada ilegal en Israel.
