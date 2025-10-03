Oriente Próximo
Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte antes del domingo su plan de paz para Gaza o será un infierno
"Habrá paz en Oriente Próximo, de una manera u otra", sentencia el presidente estadounidense
EFE
Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Hamás tiene hasta el próximo domingo a las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) para aceptar el plan de paz que el republicano propuso para la Franja de Gaza o "se destará un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista palestino.
Trump, que el lunes expuso un plan de 20 puntos para tratar de zanjar el conflicto, ha advertido de que es la "última oportunidad". "Habrá paz en Oriente Próximo, de una manera u otra", ha sentenciado en un mensaje publicado este viernes en su red Truth Social.
