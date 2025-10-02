El trumpismo carga contra Bad Bunny y desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl

Cuando el pasado junio anunció el Debí Tirar Más Fotos World Tour, Bad Bunny dejó claro que su próxima gira no incluirá Estados Unidos. "No es necesario", dijo en una entrevista en Variety. A mediados de septiembre, el célebre artista puertorriqueño confesó a la revista i-D que la verdadera razón detrás de esa decisión era el temor a que el "jodido" Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Gobierno de Donald Trump efectuara redadas entre el público para dar caza a personas sin permiso de residencia en el país. "Es un tema que nos preocupaba mucho", relató.

Quizás por eso al trumpismo no le ha sentado nada bien que el cantante de reggaeton Benito Antonio Martínez Ocasio haya sido el elegido para encabezar el espectáculo musical de media parte de la Super Bowl de 2026. La final del campeonato de fútbol americano no es solamente el evento deportivo más importante del país, sino también un escaparate artístico y comercial en el que se han consagrado algunos de los cantantes más relevantes de cada época.

El Gobierno conservador anunció este miércoles que desplegará a sus agentes de inmigración en las inmediaciones del estado en el que se celebrará la final de la NFL y el show de Bad Bunny. "No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente", advirtió Corey Lewandowski, aliado de Trump y asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). "Ni en la Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los meteremos en un centro de detención y los deportaremos".

El trumpismo, enfurecido

Lewandowski es el mayor representante del movimiento reaccionario MAGA (Make America Great Again) que ha cargado contra Bad Bunny, pero no el único. En las últimas horas, influyentes creadores de contenido de extrema derecha como Benny Johnson, Nick Adams o Josie Glabach han tildado al artista latinoamericano de "marxista demoníaco" o de "enemigo acérrimo de Trump" e incluso han llamado a boicotear uno de los eventos deportivos y comerciales más importante del mundo.

Los canales de redes sociales afines al trumpismo se han llenado de quejas y ataques a Bad Bunny que criminalizan tanto que cante en español como que haya vestido con ropa tradicionalmente femenina o luciendo maquillaje, algo que consideran indigno para un evento televisivo estadounidense que es también un programa familiar.

Críticas a Trump

Bad Bunny no ha escondido su rechazo a las políticas antiinmigración de la administración Trump. En el vídeoclip de su último single, NUEVAYoL, el cantante utiliza una clonación de la voz del presidente para lanzar un mensaje a favor de la comunidad migrante que da vida a EEUU. "Cometí un error. Me quiero disculpar con los inmigrantes (...) Este país no es nada sin los inmigrantes", se le escucha decir.

El trumpismo no perdona que, durante la campaña presidencial de 2024, el artista puertorriqueño compartiese en su cuenta de Instagram un vídeo en el que la entonces candidata demócrata Kamala Harris acusaba a Trump de haber abandonado Puerto Rico y de haber tratado de bloquear la ayuda humanitaria cuando una oleada de huracanes devastó la isla en 2017 y 2018.