Al menos dos muertos en un ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur

Al menos dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas graves este jueves en un ataque en el exterior de una sinagoga en Mánchester. La policía ha sido informada a las 9:31 horas (las 10:31 hora peninsular española) del incidente, llevado a cabo presuntamente por un hombre que habría embestido a los transeúntes con un vehículo y apuñalado posteriormente a al menos una persona en la sinagoga de la congregación hebrea de Heaton Park, al norte de la ciudad, donde se estaban llevando a cabo las celebraciones por el Yom Kipur, la festividad más sagrada del calendario judío.

Una tercera persona, un hombre que se cree que es el autor del delito, fue abatida por agentes armados de la policía de Gran Mánchester y también se cree que ha fallecido, aunque la información no ha sido confirmada por motivos de seguridad. “Debido a la presencia de objetos sospechosos entre sus pertenencias, por el momento no se puede confirmar su fallecimiento. Se ha llamado a la unidad de desactivación de explosivos, que ya se encuentra en el lugar de los hechos” ,ha señalado el cuerpo policial. Las autoridades han activado la operación PLATO, lo cual significa que el incidente se está tratando como un posible ataque terrorista.

Además de los fallecidos, la policía ha confirmado que otras tres personas permanecen en estado grave, mientras el resto de los fieles congregados en el templo para las celebraciones religiosas ya han sido desalojados. “Un gran número de personas que se encontraban en la sinagoga en el momento del incidente quedaron retenidas en el interior mientras se aseguraba la zona circundante, pero ya han sido evacuadas”, ha indicado el cuerpo policial.

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, ha pedido a la población que se aleje lo máximo posible de la zona, a la que se han desplazado rápidamente múltiples vehículos de la policía y de los servicios de emergencia. “Es un incidente grave, pero al mismo tiempo puedo asegurar a la gente que el peligro inmediato parece haber acabado. La policía de Mánchester ha lidiado con este asunto rápidamente y ha recibido un apoyo increíble por parte de la población”, ha asegurado Burnham a la BBC. "Parece que algunas de las medidas de seguridad utilizadas por nuestros colegas de la comunidad judía han desempeñado un papel importante aquí para evitar que la situación fuera peor".

El primer ministro, Keir Starmer, ha adelantado su regreso al Reino Unido desde Dinamarca, donde estaba asistiendo a la cumbre de la Comunidad Política Europea, para presidir una reunión de emergencia con el comité COBRA, activado en situaciones de máxima emergencia. “Estoy consternado por el ataque perpetrado en una sinagoga de Crumpsall. El hecho de que haya tenido lugar en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible. Mis pensamientos están con los seres queridos de todos los afectados, y mi agradecimiento a los servicios de emergencia y a todos los equipos de primera intervención”, ha asegurado a través de sus redes sociales. Starmer ha anunciado el despliegue de efectivos adicionales de las fuerzas de seguridad en las principales sinagogas del país mientras las autoridades siguen investigando lo ocurrido.