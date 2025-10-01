Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski denuncia que la central nuclear de Zaporiyia sufre el "apagón" más prolongado hasta la fecha

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este martes que la central nuclear de Zaporiyia, situada en el este de Ucrania y considerada la mayor de Europa, lleva siete días consecutivos sin suministro eléctrico externo".

"Actualmente, sufre el apagón más prolongado hasta la fecha: siete días sin suministro eléctrico y las redes eléctricas destruidas por los bombardeos. Es importante que el mundo sea consciente de las posibles consecuencias. Esperamos una respuesta adecuada", ha señalado a través de su perfil en la red social X.