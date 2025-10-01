Alemania
Cierran el Oktoberfest de Múnich por "una alerta de explosivos verificada"
Se sospecha que esta alerta pueda estar relacionada con un incidente registrado en el norte de la capital bávara y en el que se escucharon explosiones
EFE
Múnich
El Oktoberfest de Múnich, la más multitudinaria fiesta de la cerveza del mundo, que se celebra desde el pasado día 20, quedó este miércoles cerrado por "una alerta de explosivos verificada", según informó el alcalde de la ciudad, en el sur de Alemania, Dieter Reiter.
Según los medios, se sospecha que esta alerta pueda estar relacionada con un incidente registrado en el norte de la capital bávara y en el que se escucharon explosiones, ruidos similares a disparos, se reportó al menos un muerto y donde una vivienda unifamiliar ardió en llamas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales
- Los 28.000 empleados del SMS recibirán dos ‘pagas extra’ por los atrasos
- Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia
- Murcia estrenará el primer hotel 5 estrellas en primavera
- La Región amanece en aviso por lluvias y tormentas tras el paso de la borrasca Gabrielle
- Uno de cada tres puestos es ilegal en el mercadillo de la Ciudad de la Justicia
- Una tromba de agua sorprende a los vecinos de Molina de Segura y otras localidades de la Vega del Segura
- Solvia saca a la venta pisos a estrenar en la Región de Murcia desde 59.000€ y con piscina