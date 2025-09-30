Von der Leyen y Rutte urgen a tomar medidas decisivas para lograr un "punto de inflexión" en Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha urgido este martes junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a tomar medidas decisivas para llegar a un "punto de inflexión" en el conflicto en Ucrania, en un momento en el que Bruselas plantea nuevas sanciones contra Rusia, usar los bienes rusos congelados y lanzar proyectos de defensa para proteger el flanco oriental de la UE.

"Creo firmemente que nos encontramos en un momento en el que una acción decisiva por nuestra parte puede suponer un punto de inflexión en este conflicto", ha apuntado Von der Leyen en una declaración sin preguntas desde el edificio del Berlaymount donde Rutte participa en la reunión centrada en seguridad del colegio de comisarios. La presidenta comunitaria ha señalado que Rusia está bajo "creciente presión económica" por su esfuerzo bélico, mientras que Ucrania "sigue resistiendo en el campo de batalla", insistiendo en que no ha cedido territorio.

Así ha repasado las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo europeo en las últimas semanas para redoblar la presión sobre Moscú, como el nuevo paquete de sanciones que ataca el sector energético ruso, incluyendo el gas natural licuado.

Bienes rusos inmovilizados

También ha urgido a elevar la asistencia militar a Ucrania, sobre la base del acuerdo de 2.000 millones para que Kiev lo invierta en la fabricación y el despliegue de drones, tras recordar que Ucrania es "la primera línea de defensa" para el bloque europeo. La mandataria europea ha hablado la necesidad de "soluciones estructurales" para el apoyo militar a Ucrania, ahondado en la idea de usar los activos rusos congelados en la UE a través de un préstamo europeo por su valor que Kiev devolvería si Moscú paga reparaciones de guerra.

"Es importante destacar que no se embargan los activos. Ucrania tiene que devolver el préstamo si Rusia paga indemnizaciones. Si Rusia paga indemnizaciones, es el agresor el que debe pagar", ha indicado sobre el innovador planteamiento de Bruselas que presentará a los líderes de la UE en la cumbre informal de este miércoles en Copenhague.

Por su lado, Rutte ha valorado como "crucial" la iniciativa del Ejecutivo europeo para reforzar a Ucrania militarmente y darle la mejor posición tanto en el campo de batalla como cuando lleguen unas eventuales conversaciones de paz.

"Estamos ayudando a los ucranianos porque se trata de nuestros valores, pero también, de hecho, de nuestra primera línea de defensa, nuestra seguridad colectiva. Es fundamental que mantengan la lucha y les seguiremos apoyando", ha expuesto el ex primer ministro neerlandés, quien ha tachado de "extremadamente importante" el paso de Estados Unidos de mantener la trasferencia de armas a Ucrania mediante compras que realizan los aliados europeos.

Proyecto de muro antidrones

Rutte considera que el muro antidrones que se ha propuesto desarrollar la UE en el flanco oriental es una "excelente idea", por lo que ha llamado a trabajar junto a la OTAN para mantener la seguridad en los cielos europeos, a la vez que ve necesario emplear tecnología de drones para contraatacar a drones intrusos y no usar medios aéreos más costosos.

Al mismo tiempo, ha alabado la cooperación con el bloque europeo asegurando que la OTAN y la UE trabajan juntos "a todos los niveles" para garantizar que "aprovechamos al máximo y potenciamos las fortalezas de cada uno en todo este esfuerzo".