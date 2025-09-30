La Flotilla a Gaza denuncia que el buque de rescate español va a mitad de velocidad máxima y puede llegar tarde

Son horas de máxima tensión entre la tripulación de la Global Sumud Flotilla mientras se acercan a Gaza, de la que solo les separan tres días de navegación y algo más de 300 kilómetros. Prevén que Israel esté a punto de asaltarles en alta mar, en las próximas horas. Son cerca de 40 barcos en los que viajan más de 300 personas, entre políticos, activistas, actores o sindicalistas, de ellos 50 españoles. Su única duda es cuánta violencia usará el ejército israelí contra ellos. En 2010, soldados israelíes mataron a tiros a 10 activistas que se defendían con palos del abordaje.

Por ello, la Global Sumud Flotilla clama contra la lentitud del barco que ordenó enviar Pedro Sánchez para escoltarles y realizar tareas de salvamento en caso necesario. El Buque de Acción Marítima Furor P-46 partió del puerto de Cartagena el pasado miércoles. "La fragata española sigue navegando a una velocidad de crucero -12 nudos- que es a media máquina de su capacidad máxima -23 nudos- y no alcanzará a la flotilla hasta este miércoles al mediodía, en el mejor de los casos", se lee en un comunicado enviado por la organización a los medios. "Podría llegar tarde, cuando Israel haya vuelto a cometer otro acto de piratería en aguas internacionales ante la pasividad de los gobiernos, que no han ofrecido una protección 'a priori' ni con garantías ni a tiempo", ha advertido.

Aseguran que se acercan al punto de las 150 millas náuticas (277 kilómetros) donde Israel ya asaltó a otras flotillas.

Presión desde Italia para que abandonen

Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano ha informado que la fragata naval italiana Alpino que sigue a la Global Sumud Flotilla emitirá una última llamada por radio ofreciendo a las participantes la "oportunidad" de abandonar la navegación y regresar a la costa antes de llegar a la "zona crítica".

La fragata de la Marina italiana se ha ofrecido a recibir a cualquier persona que desee embarcar porque no quiera continuar antes de que se llegue a esas 150 millas de las costa. Ahora están a 180 millas náuticas. La última llamada será la noche del 1 de octubre alrededor de la 01.00 de la madrugada.

La primera ministra, Giorgia Meloni, ha instado a la Global Sumud Flotilla a que detenga su avance hacia Gaza, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado un plan de paz de 20 puntos que da "esperanza" para que las partes lleguen a un acuerdo para "poner fin a la guerra".

31/08/2025 La activista y ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau durante la despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La Global Sumud Flotilla zarpa del Mediterráneo para enfrentarse al bloqueo ilegal de Israel y conseguir llevar ayuda humanitaria a Gaza. La flotilla supera los 20 barcos y las 300 personas con activistas de 44 países diferentes, a los que está previsto que se unan otras embarcaciones cuando lleguen a Túnez el jueves 4 de septiembre. / Kike Rincón - Europa Press / Europa Press

"Es un intento de desmoralizar y fracturar una misión humanitaria pacífica que los gobiernos no han asumido, a pesar de que es su silencio y complicidad lo que ha conducido a este escenario", lamentan desde la Flotilla. "Esto es cobardía disfrazada de diplomacia".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no ha querido valorar la decisión italiana, pero ha asegurado que la de Italia y la de España son posiciones distintas de gobiernos distintos. "Nosotros tomamos nuestras decisiones de forma autónoma", ha dicho en una entrevista con RNE. "La fragata tiene una misión muy clara: una misión de asistencia a nuestros ciudadanos españoles", además de los de Bélgica, Australia, Brasil, que también han pedido ayuda, ha subrayado.

Acusados de estar organizados por Hamás

Según las últimas informaciones, la intención de la Armada israelí es reunir a los tripulantes en un gran barco militar para deportarlos y hundir o remolcar, dependiendo del caso, a los barcos de la Flotilla. Los ministros radicales han asegurado que a los detenidos se les aplicará la máxima dureza.

En las últimas horas, el Gobierno de Tel Aviv ha intensificado su campaña de comunicación asegurando que Hamás está detrás de la organización de la Flotilla. Asegura que han "descubierto documentos oficiales de Hamás en la Franja de Gaza" que "por primera vez demuestran el "involucramiento directo de Hamás" en la financiación y ejecución de la Global Sumud Flotilla a Gaza".

En la Flotilla hay 50 participantes españoles, distribuidos en 13 barcos. La mayoría están en el barco Sirius. Del total de la flotilla, 6 barcos portan bandera del Estado español.