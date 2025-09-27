En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
EEUU intercepta varios cazas y bombarderos rusos cerca de las costas del estado de Alaska
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Mueren al menos 26 gazatíes en bombardeos israelíes desde la madrugada del sábado
Al menos 26 gazatíes murieron este sábado desde la madrugada por bombardeos israelíes, en su mayoría a viviendas familiares en el norte y centro del enclave, confirmaron a EFE fuentes locales. Según el Hospital Al Shifa, seis personas fallecieron en un ataque contra la vivienda de la familia Bakr en el campo de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, que queda en el norte de la Franja. Defensa Civil gazatí informó de otras cinco víctimas mortales en un bombardeo sobre la casa de la familia Al Shurafa, en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza, donde al menos 13 personas permanecen sepultadas bajo los escombros.
Ucrania ataca instalaciones petroleras rusas en la región de Chuvasia
Una estación petrolera de la región rusa de Chuvasia, situada en el suroeste del país, ha sido objetivo este sábado de un ataque con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que ha provocado la suspensión de todas las actividades en las instalaciones. El gobernador de la región, Oleg Nikolaev, ha indicado en un comunicado que la estación afectada se encuentra cerca del río Volga y a la altura de la localidad de Konar, si bien no ha apuntado a daños de gran envergadura.
Los líderes militares de la OTAN se reúnen en Riga tras incursiones rusas en espacio aéreo
El máximo responsable militar de la OTAN, el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, comparó este sábado las violaciones soviéticas del espacio aéreo báltico hace 86 años con las intrusiones por drones y aviones rusos en los últimos días, al inaugurar en Riga una reunión del Comité Militar de la Alianza Atlántica. "El 25 de septiembre de 1939, los bombarderos y aviones de reconocimiento soviéticos violaron el espacio aéreo de los tres estados bálticos: Letonia, Lituania y Estonia. Estas incursiones eran más que una mera provocación. Eran la señal inicial de la determinación de Moscú de imponer su voluntad", dijo Cavo Dragone a los máximos comandantes militares de los 32 países de la OTAN.
Ucrania neutraliza 97 de 115 drones lanzados por Rusia en un ataque nocturno
La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado en su parte matinal de que durante la noche fueron neutralizados 97 de los 115 drones de diversos tipos lanzados por Rusia contra el territorio del país invadido. Entre los dispositivos no tripulados había drones kamikaze de tipo Shahed, según escribió la Fuerza Aérea en Telegram, aunque también había modelos de ataque de tipo Gerbera y otros.
Habla Lukashenko
El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, llamó hoy a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a negociar con Rusia si no quiere perder toda Ucrania, ya que mientras más tiempo pase, más difícil le será detener el avance del Ejército ruso. "Sobre la mesa hay una buena propuesta sobre Ucrania, que fue transmitida en Alaska a (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump, y llevada a Washington para analizarla y debatirla. Una propuesta muy buena", declaró Lukashenko este viernes a la televisión pública rusa tras reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.
Desde Moscú
El Kremlin avisó este viernes de que las advertencias de varios países europeos sobre el posible derribo de aviones rusos son "peligrosas por sus consecuencias". "Las declaraciones sobre el derribo de aviones rusos son, como mínimo, imprudentes e irresponsables, y, por supuesto, peligrosas por sus consecuencias", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública rusa.
Zelenski denuncia violaciones del espacio aéreo ucraniano cerca de Hungría
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que su Ejército ha detectado varias violaciones del espacio aéreo ucraniano por parte de drones de reconocimiento "que son probablemente húngaros". Según Zelenski, "las fuerzas ucranianas registraron violaciones" del espacio aéreo por parte de vehículos no tripulados en la zona adyacente a Hungría. "Las evaluaciones preliminares sugieren que habrían estado llevando a cabo reconocimiento sobre el potencial industrial de las zonas de frontera de Ucrania", dijo Zelenski tras ser informado por el jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, de estos incidentes.
Un informe OSCE denuncia asesinatos y torturas de Rusia a prisioneros de guerra ucranianos
Una misión de investigación internacional, encargada por la OSCE, ha concluido que Rusia ha matado, torturado y maltratado a prisioneros de guerra ucranianos de una forma tan sistemática que podría suponer crímenes de guerra o contra la humanidad, según las conclusiones presentadas este viernes. La investigación, encargada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y realizada por tres expertos independientes en Derecho Internacional, concluye que no hay dudas de que Rusia ha violado las leyes humanitarias y los derechos humanos.
Ucrania intensifica sus ataques sobre suelo ruso
Ucrania intensificó una campaña de ataques a refinerías y otras infraestructuras que sostienen el esfuerzo de guerra ruso, como parte de la cual, este mismo viernes, fue alcanzada otra infraestructura clave en la región rusa de Krasnodar, al tiempo que algunos de los principales financiadores de los programas de drones de Kiev se enfrentan a amenazas híbridas desconocidas hasta ahora. En un encuentro con periodistas celebrado en Kiev, el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, hizo balance de estas operaciones y dijo que los ataques con drones de larga distancia contra objetivos situados dentro de Rusia está reduciendo sustancialmente las capacidades de guerra del enemigo.
Rusia anuncia la toma de una localidad en la región ucraniana de Sumi
El Ejército ruso tomó una nueva localidad en la región ucraniana de Sumi, colindante con la región rusa de Kursk, en el marco de una operación para crear una "zona de seguridad" en la frontera, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante esta semana las unidades de la agrupación Norte avanzaron entre las defensas enemigas en la región de Sumi y liberaron el pueblo de Yunakivka", señala el parte castrense publicado en Telegram.
- Cancelado el festival Pirata Murcia tras la polémica con Soziedad Alkohólica: devolución automática y entradas gratis en compensación
- Miraqueplan' este fin de semana en la Región: artesanía, vino, música clásica y un festival 'slow
- La Feria de Desembalaje de Antigüedades consigue un récord de empresas participantes
- ¿Qué va a pasar en la Región de Murcia en otoño según las cabañuelas?
- Así será el nuevo Centro de la Fremm en Cartagena
- Victoria Sánchez-Bravo: 'Los fascistas nunca se fueron y ahora han salido de debajo de las piedras
- Escalada de virus: gripe, covid y bronquitis llegan con fuerza a las consultas
- Una gasolinera y un local de comida rápida, primeras licencias concedidas en Las Dunas en Cartagena