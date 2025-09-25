Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Mueren dos personas en un ataque con drones de Ucrania contra el centro de la ciudad de Novorosíisk, en Rusia

Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania contra la ciudad rusa de Novorosíisk, situada en el krai de Krasnodar, según han denunciado las autoridades de Rusia, que han hablado de "un ataque horrible" contra el centro de la localidad. "Esta tarde, Novorosíisk ha sufrido un ataque horrible por parte del régimen de Kiev. Varios drones han impactado en el centro de la ciudad a plena luz del día", ha dicho el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, en un mensaje en su cuenta en Telegram en el que ha afirmado que otras tres personas han resultado heridas.