Un muerto y dos heridos en un ataque a centro de detención de migrantes de EEUU

Continúa la violencia en EEUU. Un ataque armado contra un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, dejó este miércoles al menos un muerto y dos heridos, informó la Policía local. El autor de los disparos, identificado como un presunto francotirador, fue hallado sin vida tras haberse disparado a sí mismo, según confirmaron las autoridades.

La Policía de Dallas indicó que "un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un inmueble adyacente. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima falleció en el lugar. El sospechoso falleció".

El ataque ocurrió alrededor de las 6.40 de la mañana, hora local (11:40 horas en España) cuando los equipos de emergencia recibieron la primera llamada alertando de disparos en la zona. El centro de detención, que se encuentra en la autopista que va al aeropuerto, rodeada de hoteles y oficinas.

Aunque en un primer momento se informó de que los heridos eran detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las autoridades federales aclararon que aún no estaba confirmado si se trataba de empleados, civiles o personas bajo custodia. "Podrían ser trabajadores, podrían ser visitantes o detenidos. En este momento seguimos investigando", declaró en CNN el director interino de ICE, Todd Lyons.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que había "múltiples heridos y fallecidos", sin precisar cifras. Añadió que el motivo del ataque sigue sin estar claro, pero señaló que en los últimos meses se ha registrado un aumento en los intentos de agresión contra agentes de ICE. "Aunque no sabemos aún el motivo, nuestros agentes de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes. Debe detenerse. Recen por las víctimas y sus familias", añadió.

El vicepresidente JD Vance también condenó el ataque, calificándolo de "obsesivo contra las fuerzas de seguridad, en particular contra ICE". En un mensaje en X, pidió orar "por todos los heridos en este ataque y por sus familias".

Operativo policial

Según medios locales como WFAA-TV, el sospechoso habría abierto fuego desde la azotea de un bufete de abogados de inmigración situado junto al centro de detención. Fue allí donde fue encontrado muerto con una herida de bala autoinfligida. Las imágenes de tráfico mostraron un tramo de la autopista completamente cerrado, con decenas de vehículos de emergencia desplegados en la zona. Agentes de la policía local y federal acordonaron varias manzanas en torno al edificio, mientras se interrumpía el acceso a la salida de la autopista más próxima.

El tiroteo en Dallas se produce tras varios incidentes violentos recientes en instalaciones migratorias en Texas. El 4 de julio, un grupo armado atacó el Prairieland Detention Center en Alvarado, cerca de Dallas, dejando un agente herido de bala en el cuello. Once personas fueron imputadas por ese ataque. Tres días después, un hombre disparó con un rifle de asalto contra agentes federales que salían de un centro de la Patrulla Fronteriza en McAllen, en la frontera con México. El agresor fue abatido tras herir a un policía que acudió al lugar.

Las autoridades locales confirmaron que ofrecerán más detalles en una rueda de prensa a lo largo de la jornada, mientras la investigación permanece abierta.