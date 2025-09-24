En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La OTAN advierte a Rusia de que se defenderá de cualquier amenaza utilizando "todos los instrumentos militares y no militares necesarios"
Muere en el frente con Rusia un español de 38 años voluntario en el Ejército de Ucrania desde octubre de 2024
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski ve "muy positivo" el "gran cambio" de Trump al afirmar que espera que Kiev "recupere sus tierras"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha valorado de forma "muy positiva" las declaraciones de este martes de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las que ha mostrado un cambio radical de postura respecto al conflicto con Rusia al afirmar que espera que Kiev "recupere sus tierras". "Es un gran cambio por parte del presidente Trump. Esta publicación de Trump es un gran cambio. Es un gran cambio. Muy positivo", ha señalado sin dar más detalles al ser preguntado sobre la importancia de las palabras del inquilino de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense ha asegurado que "con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (recuperar) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable".
Los cambios de Trump
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, celebró este martes el aparente cambio de postura del presidente estadounidense, Donald Trump, con respecto a Rusia. El líder republicano afirmó hoy tras intervenir en la Asamblea General de la ONU que Ucrania, con el apoyo de la UE, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia y recuperar los territorios ocupados.
Décimo apagón en Zaporiyia
Ucrania denunció este martes que la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, ha sufrido el décimo apagón desde la ocupación de la planta por los rusos en marzo de 2022, al quedar desconectada la única línea de transmisión eléctrica a través de la cual recibía energía del sistema energético ucraniano. "En la central nuclear de Zaporiyia ocurrió el décimo apagón desde el inicio de la ocupación de la planta por parte de los rusos", escribió el Ministerio ucraniano de Energía (Minenergo) en su cuenta de Telegram.
Trump exige a los países europeos que dejen de comprar energía a Rusia: "Es vergonzoso"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este martes a los países europeos, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia para poder poner fin a la guerra de Ucrania. "No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos, es muy vergonzoso", declaró.
La OTAN considera que es "pronto" para atribuir a Rusia el incidente con drones en Copenhague
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado este martes que es "demasiado pronto" para atribuir el incidente con drones en las inmediaciones del aeropuerto de Copenhague, un episodio que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha considerado el "ataque más grave contra infraestructuras críticas danesas hasta la fecha". En rueda de prensa desde la sede de la OTAN en Bruselas, Rutte ha indicado que está en contacto con Frederiksen sobre el incidente que ha implicado a cuatro drones, tres de ellos en el entorno del aeropuerto de la capital danesa.
Rusia asegura que controla ya dos tercios de la estratégica Kúpiansk, en Járkov
Rusia aseguró hoy que sus tropas controlan ya dos tercios de los edificios de la estratégica ciudad de Kúpiansk, el segundo nudo ferroviario más importante de la región ucraniana oriental de Járkov. "De los 8.667 edificios (de Kúpiansk), 5.665 ya están bajo control", informó en su canal de Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia, que añadió que sus tropas han conseguido bloquear una importante agrupación enemiga desde el norte y el oeste. Según el parte castrense, se trata de hasta 700 militares ucranianos, "de los cuales 250 ya han sido liquidados".
Polonia reabrirá su frontera con Bielorrusia tras el fin de las maniobras militares Zapad
El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció este martes la reapertura, a partir de la medianoche del miércoles al jueves, de todos los pasos fronterizos con Bielorrusia que permanecían cerrados desde el 12 de septiembre debido a las maniobras militares ruso-bielorrusas 'Zapad 2025'. El jefe del Ejecutivo polaco añadió que el Gobierno "se reserva el derecho de volver a cerrarlos si aumenta la tensión en la región".
Ucrania asegura haber destruido instalaciones petroleras en Rusia y aviones en Crimea
Ucrania aseguró este martes haber destruido instalaciones petroleras en Rusia y dos aviones en la ocupada península ucraniana de Crimea en el marco de sus operaciones para reducir el potencial ofensivo de las fuerzas rusas y dificultar el suministro de combustible y municiones a las unidades militares. El Estado Mayor General ucraniano indicó en su cuenta de Telegram que la pasada noche unidades de las Fuerzas de Misiles y Artillería y de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania alcanzaron una estación de bombeo y compresión de un oleoducto ruso en la región rusa de Briansk.
Lituania podrá derribar inmediatamente drones que violen su espacio aéreo
El Parlamento lituano o Seimas votó este martes a favor de permitir que las Fuerzas Armadas del país báltico, miembro de la OTAN y con frontera con Rusia y Bielorrusia, además de con Polonia, puedan neutralizar de forma más rápida y sencilla drones que representen una amenaza para el espacio aéreo de Lituania. El Parlamento indicó en un comunicado que los diputados adoptaron en concreto el pleno de hoy enmiendas a la Ley de Aviación y al Estatuto sobre el Uso de la Fuerza Militar para permitir una reacción rápida por parte del Ejército.
Rutte asegura que la incursión de cazas rusos en Estonia no escaló por no ser una amenaza inmediata
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este martes que la incursión de tres cazas rusos en el espacio aéreo estonio el pasado viernes no fue a más al no suponer una "amenaza inmediata", pero advirtió a Rusia de que la Alianza defenderá "cada centímetro de su territorio". "Las fuerzas de la OTAN interceptaron y escoltaron rápidamente las aeronaves sin que se produjera una escalada, ya que no se consideró que existiera una amenaza inmediata", indicó Rutte en una rueda de prensa tras una reunión solicitada por Estonia para consultar sobre la violación de su espacio aéreo el 19 de septiembre por tres aviones rusos MiG-31.
