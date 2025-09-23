Trump respalda personalmente a un Milei en apuros y apuesta por su reelección

"Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente". Las palabras de Donald Trump debieron sonar como música celestial en los oídos del ultraderechista argentino. El respaldo del magnate republicano se hizo sentir de inmediato en los mercados cuando se presagiaba lo peor para el Gobierno de Argentina después de sucesivas derrotas parlamentarias y un traspié electoral en la provincia de Buenos Aires por 14 puntos de diferencia.

Milei fue a las corridas a Nueva York a buscar el aire necesario para llegar en mejores condiciones competitivas a los comicios parlamentarios nacionales del 26 de octubre. Y Trump le ofreció lo que esperaba.

En momentos que Washington mantiene tensas o muy complejas relaciones con México, Colombia y Brasil, además del enfrentamiento explícito con Venezuela y Cuba, Argentina se desempeña como un socio estratégico. "El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord", dijo el mandatario norteamericano. El apoyo tuvo un efecto inmediato en la bajada del precio del dólar y la recuperación de los bonos y acciones.

Pero Trump también decidió en los hechos intervenir en la campaña electoral al recordar que el ultraderechista "heredó" un "desastre total" del Gobierno precedente "causado por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido a Joe Biden, el presidente más corrupto, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación) ". A pesar de eso, Milei "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

Como parte de esa "relación tremenda" que han entablado Washington y Buenos Aires, la Casa Blanca decidió apostar a que el anarcocapitalista pueda "continuar en sus increíbles caminos de éxito". Milei agradeció las palabras en X: "Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario". Pero sobre todo, el Gobierno espera una ayuda financiera para sostener el precio del dólar y poder enfrentar los vencimientos de la deuda externa del próximo año que se superan los 16.000 millones de dólares.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el impacto político y económico del encuentro celebrado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas donde Milei tomará este miércoles la palabra y se espera que haga profesión de fe de su alineamiento absoluto con el magnate republicano. "Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro presidente. ¡Argentina será próspera! Gracias presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Gracias Scott Bessent (secretario del Tesoro). Gracias secretario (Marco) Rubio”. Caputo se abstuvo de precisar el monto de la ayuda financiera. "Estamos hablando muchas cosas". El ministro dijo que será Bessent el responsable de anunciar las medidas.

