Contra Palestina, la ONU y Europa: las frases más incendiarias de Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU

Donald Trump convirtió su intervención en la Asamblea General de la ONU en su tribuna para dar un discurso en clave mucho más nacional que internacional, con tal de reforzar su pulso contra el multilateralismo. Después de presumir del supuesto crecimiento económico de EEUU, situó a la crisis migratoria como el problema global número uno y se atribuyó un papel de pacificador en los principales conflictos bélicos, apenas mencionando sus fracasos respecto a sus propias expectativas como mediador. Con un lenguaje incendiario y tono jocoso, llegó a invitar a los asistentes al aniversario de la fundación de EEUU en 2026, obviando que se cumple el 80 aniversario de la propia ONU. A continuación, las frases clave para entender el discurso de Donald Trump:

“La ONU no solo no está resolviendo problemas que debería, demasiado a menudo está creando problemas nuevos”

“He puesto fin a siete guerras interminables, algunas de las cuales duraban más de treinta años” (...) “Ningún presidente o primer ministro ha hecho nunca algo así”

“Es una pena que haya tenido que hacer esto yo en lugar de la ONU... Ni siquiera intentaron ayudar.

“Todo el mundo dice que yo debería recibir el Premio Nobel de la Paz”

“Siempre había dicho que la ONU tenía tremendo potencial, pero en la mayor parte no está acercándose siquiera a cumplirlo. Todo lo que parecen hacer es escribir una carta llena de palabras contundentes y luego nunca cumplen lo escrito. Lo único que resuelve las guerras es la acción”

“Estas son las dos cosas que me he llevado de las Naciones Unidas: una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter defectuoso”

“Como para alentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo están tratando de reconocer unilateralmente al Estado palestino.

“Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás, por sus atrocidades”.

“Tenemos que detener la guerra en Gaza inmediatamente. Tenemos que negociar la paz de inmediato”

“Pensé que la guerra de Ucrania iba a ser la más fácil debido a mi relación con Putin (...) pero en la guerra nunca se sabe”

“No está haciendo quedar bien a Rusia (...) Debería haber sido cuestión de días, una semana como mucho, y llevan tres años y medio”

“Europa sigue comprando petróleo y gas a Rusia mientras lucha contra Rusia... fue muy vergonzoso cuando me enteré... Hablaré con ellos... No les gusta que hable de ello, pero digo lo que pienso”

“En caso de que Rusia no esté dispuesta a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, Estados Unidos está totalmente preparado para imponer una ronda muy fuerte de aranceles poderosos, lo que, en mi opinión, detendría el derramamiento de sangre muy rápidamente”

“Las naciones europeas, todas las que se encuentran aquí reunidas, tendrían que unirse a nosotros para adoptar exactamente las mismas medidas”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el Debate General de la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 23 de septiembre de 2025. / SARAH YENESEL / EFE

“[La inmigración] está destruyendo su país, y tienen que hacer algo al respecto en la escena internacional».

“Durante cuatro meses consecutivos, el número de inmigrantes ilegales ha sido cero, difícil de creer que hace un año fueran millones y millones procedentes de prisiones, institutos psiquiátricos... La ridícula política de fronteras abiertas de la administración Biden” que produjo “una invasión colosal”

“Si vienes ilegalmente, vas a la cárcel, vuelves al lugar de donde vienes o incluso más lejos, ya saben a lo que me refiero”

“Los demás países no tienen otra opción”, (...) “La inmigración está destruyendo vuestros países”

“Amo a Europa y odio verla devastada por energía e inmigración”

"Lo hacéis porque queréis ser políticamente correctos y estáis destruyendo vuestra herencia. Debéis tomar control rápidamente del desastre de la inmigración y de la catástrofe de la energía falsa antes de que sea demasiado tarde"

"La mayor estafa jamás perpetrada en el mundo" es "la estafa ecológica"

Y lanzó una advertencia a los países que invierten en estos proyectos: “Soy muy bueno en esto. Vuestros países se están yendo al infierno”

“Esta es, sin duda, la edad de oro de Estados Unidos, tras la calamidad que heredamos de la administración anterior”

“Estados Unidos vuelve a ser respetado como antes no lo era”

Suscríbete para seguir leyendo