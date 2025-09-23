Guerra en el Este de Europa
Muere un español en Ucrania por el ataque de un dron ruso mientras rescataba heridos
Juan Luis Amador Matías, español natural de Villapalacios, en Albacete, ayudaba a la recuperación de heridos
Redacción
Juan Luis Amador Matías, español natural de Villapalacios, en Albacete, murió el pasado sábado en un ataque con un dron en Ucrania lanzado por Rusia, ha confirmado a RTVE el teniente alcalde de la localidad. La muerte se produjo el sábado, cuando el albaceteño participaba con el Ejército ucraniano en labores de "recuperación de heridos".
Según apuntan distintos medios, falleció por disparos de un dron ruso.
El líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, afirma que han recibido "con profunda tristeza la noticia del fallecimiento" de Amador Matías "mientras rescataba heridos en Ucrania". "Gracias por tu entrega y tu labor ejemplar como militar, siempre al servicio de los demás. Todo mi cariño a su familia y allegados", añade en un mensaje en redes.
- Un viajero latinoamericano explica por qué nadie viene a Murcia: 'Dicen que aquí no hay nada que ver
- La tortuga mora pone en alerta al campo murciano
- Elevan a naranja la alerta por lluvias y tormentas en algunas zonas de la Región
- Un tiroteo por un ajuste de cuentas se salda con un herido en Molina de Segura
- Alerta en Leroy Merlin de Cartagena: desalojado por el incendio de un contenedor
- Caída de un ascensor en La Arrixaca: 9.700 euros de indemnización para madre e hijo que resultaron heridos
- ¿Qué está pasando con las peleas en las fiestas de Murcia? 'La gente solo sale para pegarse
- La urbanización de Nueva Condomina 'revive' en Murcia con 10.000 aparcamientos