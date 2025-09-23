Directo | Guterres, ante la Asamblea General de la ONU: "La impunidad es la madre del caos"

Un año más, desde la tribuna de mármol verde en la imponente sala de la Asamblea General, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, ha lanzado la voz de la alarma ante un mundo que se ha sumergido en “una era de perturbaciones descontroladas y de sufrimiento humano implacable” y ha sacado la tarjeta amarilla o roja, incluso sin mencionarles directamente, a muchos de los líderes mundiales y representantes de naciones reunidos en Nueva York.

Con conflictos abiertos desde en Gaza y Ucrania hasta en Sudán, Haití, Yemen o el Sahel, retos crecientes al multilateralismo y naciones que ignoran a conveniencia el derecho internacional, la emergencia climática que se acelera o la amenaza creciente del avance descontrolado de la Inteligencia Artificial, el portugués ha reivindicado en el 80 aniversario de la ONU la organización y sus principios fundacionales como “una brújula moral”.

“Cuando la rendición de cuentas se encoge, los cementerios crecen”, ha dicho en un momento de una intervención en la que también ha afirmado que “la impunidad es la madre del caos”.

"Cuestión de vida o muerte"

Guterres, cuyo mandato terminará en diciembre del año próximo, ha recordado que “los principios de la ONU están bajo asalto” y que los “pilares de paz y progreso se resquebrajan bajo el peso de impunidad, desigualdad e indiferencia”. Y ha mencionado en la problemática radiografía: “naciones soberanas invadidas; hambre convertida en arma; verdad, silenciada; humo de ciudades bombardeadas; rabia creciente en sociedades fracturadas y mares crecidos que se tragan costas”.

“Las opciones que enfrentamos no son parte de un debate ideológico: son cuestión de vida o muerte para millones”, ha dicho Guterres, que ha llamado a elegir entre “un mundo de poder crudo o de leyes” y “un mundo donde la fuerza rige el derecho o de derechos para todos”.

“En un mundo donde las amenazas saltan fronteras, el aislamiento es una ilusión”, ha declarado en otro momento el portugués, reivindicando “reafirmar el imperativo del derecho internacional, la centralidad del multilateralismo y reforzar la justicia y los derechos humanos”. “La multipolaridad sin instituciones multilaterales llama al caos, como el mundo aprendió a las malas y desemboco en la Primera Guerra Mundial”.

La barbarie y Gaza

Al abordar las guerras abiertas, que ha recordado que “rugen con una barbarie” que el mundo prometió no permitir nunca, Guterres no ha escatimado críticas. “Demasiado a menudo se acude a la Carta cuando es conveniente, y se pisotea cuando no lo es. Pero la carta no es opcional, es nuestra fundación”, ha dicho. “En todo el mundo vemos a países actuando como si el Estado de Derecho no aplicara para ellos, seres humanos tratados como menos que humanos”.

Guterres, que ha instado también como acostumbra a reformar el Consejo de Seguridad para que sea “más representativo, transparente y efectivo”, ha mencionado concretamente las guerras en Sudán y Ucrania pero sus palabras más duras han sido, sin citar a Israel, para denunciar la situación en Gaza. “Nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino y la destrucción sistemática de Gaza”, ha proclamado una vez más el portugués, que ha denunciado también los ataques a personal e instalaciones de la ONU.

En la parte de su discurso dedicada a la lucha por los derechos humanos y la dignidad, y en la misma sala donde Trump hablaba poco después, Guterres ha defendido los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el líder estadounidense suele denostar, como a la propia ONU, y ha denunciado duramente los recortes en la financiación de la ayuda internacional, otra señal de marca de la presidencia del republicano.

“Los recortes a la ayuda están causando estragos. Son sentencia de muerte para muchos, un futuro robado para muchos más”, ha declarado el luso, que en otro momento de su discurso, reivindicando la necesidad de más financiación, de un sistema más justo, ha recordado que “por cada dólar invertido en apoyar el trabajo de paz el mundo gasta 750 dólares en armas de guerra. No solo no es sostenible, es indefendible”, ha afirmado.

Inteligencia artificial

Guterres, que en todo su mandato ha estado prestando atención al auge, el impacto y los riesgos de la Inteligencia Artificial, y que en su impulso por generar un papel de la ONU en el desarrollo de una gobernanza global de la tecnología ha puesto al frente al embajador de España y la de Costa Rica, también ha abordado esta cuestión en su discurso.

“La pregunta no es cómo frenarla, sino como dirigirla al bien mayor. La tecnología debe ser nuestro sirviente, no nuestro amo”, ha planteado el secretario general, que ha constatado que “hoy el avance está yendo más rápido que la regulación y la responsabilidad, concentrado en unas pocas manos” y ha recordado que “los riesgos se expanden a nuevas fronteras, de biotecnología a armas autónomas”.

“Estamos viendo el auge de herramientas para vigilancia masiva, control social masivo, e incluso destrucción masiva”, ha alertado, ofreciendo como respuesta a los riesgos y peligros “cooperación sobre fragmentación, ética sobre velocidad, transparencia sobre opacidad”.

El secretario general de la ONU, Anónio Guterres, en su discurso de apertura de la Asamblea General este martes. / LEV RADIN / EFE

“La tecnología no va a esperarnos pero podemos aún elegir a quién sirve, elijamos sabiamente”, ha dicho Guterres, que en otro momento de la intervención había hablado también del impacto de redes sociales y tecnología al decir: “ningún algoritmo puede reconstruir la confianza una vez que se ha roto".

Su discurso lo ha cerrado con una nota personal, de esperanza y de empoderamiento. Tras recordar que creció "en la oscuridad de una dictadura, donde el miedo silenciaba voces y la esperanza casi se hace pedazos", ha dicho que entonces aprendió "una verdad" que sigue creyendo: “El poder no está en manos de los que dominan o dividen, el poder emana de la gente”, ha proclamado, antes de llamar a “perseverar, alzar la voz y negarse a rendirse”.

