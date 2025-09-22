Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un muerto y cinco heridos en un ataque de drones ucranianos en la región rusa de Bélgorod

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas en un ataque con drones ucranianos sobre la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.

"En la aldea de Rakitnoye, un hombre murió tras el ataque de un dron FPV. Falleció en el lugar", informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, a través de su canal de Telegram, quien añadió más adelante que también resultó herida su esposa.