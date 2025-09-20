Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Mueren dos personas y más de 25 resultan heridas en nuevos ataques de Rusia contra Ucrania

Al menos dos personas han muerto y más de 25 han resultado heridas a causa de dos ataques lanzados este sábado por el Ejército de Rusia contra las provincias ucranianas de Dnipropetrovsk y Jmelnitski, según han denunciado las autoridades, en el marco de la invasión del país, desatada en febrero de 2022.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Serhi Lisak, ha indicado en su cuenta en Telegram que las fuerzas rusas han lanzado "un ataque masivo" contra la provincia con "drones y misiles", antes de indicar que al menos una persona y 26 han resultado heridas, incluidas catorce que han requerido hospitalización.