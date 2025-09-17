La viuda del opositor ruso Navalni dice que murió envenenado

La viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, muerto en prisión en febrero de 2024 en circunstancias opacas, afirmó este miércoles que su marido fue "envenenado", y dijo basarse en análisis efectuados por laboratorios occidentales.

"Dos laboratorios de dos países diferentes llegaron de forma independiente el uno del otro a la conclusión de que Alexéi fue envenenado", declaró Yulia Navalnaya en Telegram, que explicó haber sometido a análisis "muestras biológicas" extraídas del cuerpo de su marido tras fallecer en una colonia penitenciaria ártica.

"Logramos transferir el material biológico de Alexei al extranjero. Laboratorios de dos países diferentes realizaron análisis. Estos laboratorios, independientemente entre sí, concluyeron que Alexei fue envenenado", ha dicho Navalnaya, quien ha reclamado además en un mensaje en su cuenta en la red social X que los resultados de estas pruebas sean publicadas.

Así, la viuda de Navalni ha indicado en un vídeo que sus acusaciones sobre el envenenamiento del opositor "no son palabras vacías". "Tengo todos los motivos para decir esto", ha subrayado, antes de recordar que falleció en una colonia en el círculo Ártico a la que fue trasladado dos meses antes, "claramente con ese propósito".

"Querían romperlo"

"Durante los tres años que pasó entre rejas, su estado empeoró cada vez más. No solo querían matarlo, intentaron romperlo. Le atormentaron con hambre, frío y aislamiento total. Se le negaron las llamadas telefónicas y las visitas e incluso después dejaron de pasarle las cartas. Las reuniones con sus abogados fueron obstruidas. Estuvo largos periodos en una celda de castigo sin pertenencias personales. Sin libros e incluso sin papel y bolígrafo", ha añadido.

Navalnaya ha resaltado que esta celda tenía "seis metros cuadrados, una taza, un cepillo de dientes y una cama fijada a la pared durante el día, por lo que no era posible tumbarse en ella". "Esta fue la celda de castigo en la que lo asesinaron", ha denunciado.

En este sentido, ha afirmado que Navalni empezó a sentirse mal durante "un paseo programado" en otra celda cercana. "Alexei golpeó la puerta y dijo que se sentía enfermo (...) estuvo tirado en el suelo, con las rodillas en el estómago y gimiendo de dolor. Dijo que su pecho y su estómago le quemaban, Empezó a vomitar", ha señalado.

"Según el testimonio de algunos oficiales de prisiones, Alexei sufrió convulsiones, respiraba con dificultad y tosía", ha explicado Navalnaya, quien ha resaltado que "la ambulancia fue llamada más de 40 minutos después de que Alexei empezara a sentirse mal". "En ese momento ya estaba inconsciente. El persona, que llegó diez minutos más tarde, intentó resucitarle, sin éxito", ha denunciado.

De esta forma, ha recordado que, tras la muerte de su esposo, prometió que haría "todo lo posible para investigar el asesinato de Alexei". "Estamos cumpliendo esa promesa. Los asesinos trabajaron cuidadosamente para eliminar las pistas, pero hemos logrado preservar algunas pruebas", ha detallado.

"En febrero de 2024 pudimos obtener muestras del material biológico de Alexei y sacarlo de contrabando de forma segura al extranjero", ha especificado, antes de resaltar que los resultados de las pruebas en dos laboratorios "llegaron a la misma conclusión": "Alexei fue asesinado. Más específicamente, fue envenenado".

Resultados públicos

Navalnaya ha lamentado que "los países occidentales no tienen base legal para abrir procedimientos penales" por el caso. "También hay consideraciones de tipo político. No querrían que esta incómoda verdad salga a la luz en el momento equivocado. Ahora no es el momento", ha dicho, antes de afirmar que, sin embargo, ella tiene "motivos morales".

"Alexi era mi esposo. Era mi amigo. Era un símbolo de esperanza para nuestro país. Putin asesinó esa esperanza. Tenemos derecho a saber cómo lo hizo. Pido a los laboratorios que llevaron a cabo las pruebas que publiquen sus resultados", ha manifestado la viuda del opositor ruso.

"Dejen de consentir a Putin en nombre de las llamadas consideraciones más elevadas. Mientras siguen en silencio, él no para. Quizá ahora alguien está muriendo por otro envenenamiento de Putin. No solo en Rusia, ya que hemos visto este tipo de casos en otras partes del mundo", ha reseñado.

Por ello, ha hecho hincapié en que "la única forma de hacer frente a Putin es actuar con valentía y apertura". "Reclamo la publicación total de los resultados que demuestran qué fue usado contra mi esposo, Alexei Navalni. Lo pido por mí, por mis hijos, por los padres de Alexei, por nuestros seguidores en Rusia y por todos los que luchan en el mundo por la libertad y la verdad. Merecemos saber", ha zanjado.

Navalni, de 47 años, murió el 16 de febrero de 2024 cuando se encontraba cumpliendo una pena de cerca de 30 años de cárcel por "extremismo y fraude" en una condena que el activista denunció como la culminación de una larga persecución política orquestada por el presidente de Rusia.