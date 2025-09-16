Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Rubio, antes de abandonar Israel: "Tenemos poco tiempo para llegar a un acuerdo" en Gaza

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que Israel "ha empezado a llevar a cabo operaciones" en la ciudad de Gaza y queda "poco tiempo para llegar a un acuerdo" de alto el fuego para la Franja, momentos antes de abordar el avión con el que viaja hacia Doha como parte de su visita a la región.

"Los israelíes han comenzado a llevar a cabo operaciones allí. Por lo tanto, creemos que disponemos de muy poco tiempo para llegar a un acuerdo", afirmó el secretario de Estado de EEUU ante la prensa, según recogió el diario israelí Haaretz.

"Ya no nos quedan meses, sino probablemente días y tal vez unas pocas semanas", auguró Rubio con respecto a la posibilidad de una tregua para la Franja de Gaza, donde el Ejército de Israel ha matado ya a cerca de 65.000 personas.