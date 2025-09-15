China y Estados Unidos alcanzan en Madrid un acuerdo marco sobre la venta de TikTok

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha anunciado que su país y China han alcanzado un "acuerdo marco" sobre la venta de la compañía china de redes sociales TikTok., que cerrará el presidente Donald Trump en una conversación por teléfono con su homólogo Xi Jimping Así lo ha afirmado el alto cargo estadounidense en una rueda de prensa frente al Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Exteriores, en Madrid, en el segundo día de negociaciones comerciales al más alto nivel entre las dos primeras potencias económicas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado al mismo tiempo en su red social Truth que "la gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien", y que el próximo viernes hablará por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping para cerrar el acuerdo: "¡La relación sigue siendo fuerte!", ha proclamado.

Bessent y el jefe de la delegación china, el viceprimer ministro chino, He Lifeng, han abordado también sus diferendos sobre aranceles y as sanciones a la empresa de chips estadounidense Nvidia, pero no han descrito avances en ese sentido.

Sobre España, Besssent ha confirmado que ha hablado con la contraparte española (el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo) los avances en las negociaciones comerciales con la UE. Se han mostrado satisfechos por el superávit comercial que tiene su país con el nuestro en materia de comercio.

Tregua comercial sin resolver

Ambos países acordaron una tregua en la guerra comercial lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que imponía aranceles mutuos de más del 100%, de facto bloqueando el comercio entre las dos primeras economías del mundo.

MADRID, 14/09/2025.-El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (i), en su reunión con el viceprimer ministro chino chino He Lifeng (2d), este domingo en Madrid. Se trata de la cuarta ronda de negociaciones comerciales que mantienen EEUU y China, tras las celebrados en Ginebra, Londres y Estocolmo, y está previsto que se prolongue hasta el 17 de septiembre.EFE/Tesoro de los Estados Unidos***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** / Tesoro de los Estados Unidos / EFE

El Gobierno de España ha aprovechado la presencia del mandatario estadounidense para celebrar un encuentro bilateral. Los ministros de Exteriores, José Albares, de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo y el secretario de Estado y director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia de Gobierno, Manuel de la Rocha, se han reunido este lunes en el Palacio de Viana, sede del Ministerio de Exteriores en Madrid, con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer en el que han abordado cuestiones de interés comercial bilateral.

El viceprimer ministro chino, He Lifeng (L), saluda al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en Madrid / THOMAS COEX / AFP

"En la reunión, el Gobierno de España ha recordado la importancia de las relaciones entre EEUU y la UE, la mayor del mundo, al representar el 30% del comercio de bienes y servicios a nivel global", han dicho fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores. "El Gobierno ha señalado la voluntad de reforzar los vínculos existentes con el mercado de EEUU, en el que destaca la fuerte competitividad de las empresas españolas, a las que el Gobierno continuará acompañando en el contexto arancelario".

Suscríbete para seguir leyendo