Borrell asegura que Europa está mayoritariamente con Israel y duda que pueda aportar soluciones al desastre en Gaza

“Si esperamos a que Europa pare la catástrofe de Gaza, vamos listos”. Josep Borrell ha vuelto a expresar este lunes sus discrepancias con la política europea en Oriente Próximo y la pasividad de sus líderes ante la destrucción israelí de la Franja.“Los europeos estamos en el lado de los malos por omisión”, afirmó el que fuera jefe de la diplomacia comunitaria, hoy presidente del CIDOB. Borrell recordó que ha tenido que pasar más de un año y medio y otros 40.000 muertos palestinos para que la Comisión Europea se plantee finalmente suspender parte de su acuerdo de asociación con Israel. “Europa está demasiado dividida para tomar medidas. No solo está dividida, sino que tiene una clara y mayoritaria posición a favor de Israel”, apostilló el socialista catalán.

Borrell intervino durante la conferencia que ofreció en el CIDOB el historiador y arabista francés Jean-Pierre Filiu, autor de “Gaza: una historia”, uno de los libros más exhaustivos que se han escrito sobre los más de 5.000 años de historia del enclave. “Gaza se ha convertido en el laboratorio de un mundo sin ley, lo llaman mundo transaccional, pero es un mundo de fieras”, aseguró Filiu durante la charla. En línea con las posiciones de Borrell, al que agradeció haber salvado “el honor de Europa” en lo referente a Gaza, el catedrático de la Science Po sostuvo que la Unión Europea se juega allí su credibilidad como actor internacional, pero también su propia identidad como estandarte de los derechos humanos. “Es un tema de vida o muerte para Europa si quiere seguir como lo que es, un espacio de derecho, democracia y el principio de la libertad”, añadió el historiador. Pero hoy, dijo categóricamente, “Europa no existe en Gaza”.

A su juicio, el continente “se está ahogando” frente al triángulo que conforman el estadounidense Donald Trump, el israelí Binyamín Netanyahu y el ruso Vladímir Putin. “Gaza y Ucrania son lo mismo y, si sigue así, Europa acabará perdiendo en ambos”, afirmó frente a una nutrida audiencia de periodistas, académicos y especialistas en la cuestión.

Críticas a Hamás

Filiu pasó un mes en el enclave a principios de este año, acompañando a una misión de Médicos Sin Fronteras. Lo que vio allí superó sus peores expectativas. “Es mucho peor de lo que ustedes ven o se imaginan. La realidad es una pesadilla sin fin. La única victoria de Israel en esta guerra es haber prohibido la entrada a la prensa para lo que sale de ahí sea una versión amortiguada de la realidad”, explicó. “Los soldados israelíes en Gaza están aterrorizados, por eso disparan así. No hacen distinción y será peor en la batalla de Ciudad de Gaza”. Una batalla ya en curso, con la que Israel quiere apoderarse de la capital del enclave para expulsar a su población al sur, a los diminutos espacios que ha designado como “zona humanitaria”, bolsas de territorio también atacadas de forma regular.

El historiador francés también se mostró muy crítico con el liderazgo político palestino. Tanto en Cisjordania como en Gaza. “Hamás tiene una responsabilidad tremenda en esta catástrofe. Solo Hamás puede parar a Hamás, pero han priorizado sus intereses a los intereses supremos del pueblo palestino”, dijo refiriéndose a los islamistas, que pusieron esta guerra en marcha con su ataque masivo sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, saldado con la masacre de 1.150 israelíes y el secuestro de otros 250. El historiador galo sostuvo que Hamás ha logrado monopolizar el poder en la Franja estos últimos 20 años a base de “miedo, opresión y represión”. Un clima al que ha contribuido el bloqueo perenne de las fronteras por parte de Israel. “La sanción mínima es un tiro en las piernas. La gente habla de la pesadilla dentro de la pesadilla”, dijo refiriéndose al dominio de Hamás.

Y frente al inmovilismo y la falta de soluciones desde Bruselas, instó a la UE a hacer causa por la liberación de Marwan Barghoutti, acusado por Israel de asesinato y pertenencia a organización terrorista, y condenado a cinco cadenas perpetuas. Tildado por algunos como ‘el Mandela palestino’, Barghoutti es uno de los pocos líderes que genera consenso entre la sociedad palestina, hastiada de sus dirigentes, tanto los islamistas de Hamás como los nacionalistas laicos de la Autoridad Nacional Palestina.

Suscríbete para seguir leyendo