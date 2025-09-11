Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El ejército ruso ha atacado con un nuevo récord de drones Ucrania y causa al menos dos muertos en Kiev

Bomberos trabajan para extinguir un incendio en un edificio tras un ataque combinado con misiles y drones en Kiev

Bomberos trabajan para extinguir un incendio en un edificio tras un ataque combinado con misiles y drones en Kiev / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

El Ibex 35 sube un 0,3% en la apertura y mantiene los 15.200 puntos a la espera del BCE

La NASA descubrió posibles biofirmas en Marte: el objetivo es traerlas a la Tierra para confirmar su origen biológico

La creación de empresas registra su mejor julio en 18 años, con 10.902 nuevas sociedades (+11,4%)

Proyecto Caetra: Cartagena destino Ucrania

Una mujer convive más de un año con el cadáver momificado de su madre en Italia

Trump: "Charlie fue un patriota, un mártir de la verdad y la libertad.Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad"

El Ministerio de Hacienda trabaja ya en un nuevo modelo de financiación autonómica
