El FBI halla en el rifle usado para matar a Charlie Kirk munición con inscripciones antifascistas y transgénero

El FBI ha encontrado munición grabada con inscripciones antifascistas y transgénero en el rifle que creen que se usó para el asesinato el miércoles de Charlie Kirk, el poderoso e influyente activista en la ultraderecha joven de EEUU cuya muerte el miércoles a los 31 años en un acto de violencia política en una universidad de Utah ha sacudido a Donald Trump, el movimiento MAGA y a todo el país.

La información la ha facilitado este jueves 'The Wall Street Journal' citando un boletín interno policial y una fuente familiarizada con la investigación. Y amenaza con disparar más la politización de un asesinato que desde el primer momento ha alentado la radical polarización, incluso cuando no había confirmación del autor ni de su motivación.

En la documentación citada por el Journal se dice que la munición se encontró dentro de un rifle de caza calibre .30, de fabricación antigua que se localizó en una zona boscosa cerca de la zona del crimen. El rifle, según esta información, estaba envuelto en una toalla y tenía un casquillo aún en la cámara y tres cartuchos en el cargador sin disparar, todos con inscripciones.

Antes de que el rotativo diera esa información las autoridades habían ofrecido en Utah una rueda de prensa donde habían explicado que tienen el arma, huellas e imágenes de vídeo pero aún no han detenido al asesino.

Robert Bohls, agente especial de la oficina de Salt Lake City del FBI, dio públicamente una descripción menos detallada del arma que el autor usó para lanzar un único disparo letal a Kirk desde el tejado de un edificio a casi 200 metros de distancia de la carpa donde estaba el fundador de Turning Points USA. Los rifles de cerrojo de alta potencia son un arma de repetición y uno de los más populares entre cazadores y tiradores deportivos.

Bohls explicó además que el FBI tiene otros elementos importantes para la investigación: una huella de un zapato o zapatilla, de la palma de mano y del antebrazo.

Reconstruir los movimientos

En esa misma rueda de prensa Beau Mason, comisionado de seguridad de Utah, ha explicado que han podido reconstruir los movimientos del autor del disparo por el campus de la Universidad Valle de Utah. Llegó sobre las 11.52 horas de la mañana, hora local, y se subió por una escalera a un tejado de un edificio situado a menos de 200 metros de donde estaba Kirk. Desde allí lanzó a las 12.20 horas el disparo que alcanzó a Kirk en el cuello. Mientras los cerca de 3.000 asistentes a la charla huían despavoridos de ese acto, donde la seguridad la ofrecían seis policías y el equipo de seguridad privada de Kirk, el autor del disparo huyó saltando desde el edificio y escapó por un vecindario cercano.

Mason ha asegurado que tienen “buen vídeo del individuo”, que llevaba vestimenta oscura y según ha explicado “parece estar en edad universitaria” y se podía fundir bien con los asistentes al evento de Kirk.

El comisionado ha mostrado también confianza en que disponen de tecnología para encontrarlo y ha explicado que de momento no van a hacer públicas las imágenes. Ha admitido que podrían hacerlo más adelante para buscar ayuda de los medios o los ciudadanos. El agente del FBI ha pedido también la colaboración de cualquiera que tenga más vídeos vinculados al asesinato.

