Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Hamás dice estar listo para negociar "inmediatamente" las propuestas de acuerdo planteado por Estados Unidos

Dos mujeres palestinas contemplan la destrucción de los bombardeos de Israel en una zona del centro de Gaza.

Dos mujeres palestinas contemplan la destrucción de los bombardeos de Israel en una zona del centro de Gaza. / AP/LaPresse

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
  2. Detenido un conductor ebrio tras atropellar mortalmente a una mujer en Murcia
  3. Así se veía el centro de Murcia en los años 80: '100 veces más verde que ahora, todo mucho mejor distribuído
  4. La atracción de la Feria de Murcia que tiene aterrorizada a toda España: 'Da miedo que se desmonte
  5. Choque frontal entre Vox y Podemos ante un centro de menores blindado por la Guardia Civil
  6. Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
  7. Muere un trabajador de 44 años al caer a un pozo en Cartagena
  8. Alerta de Martín Barreiro, meteorólogo, a la Región de Murcia: 'Se trata de una situación de mucho riesgo

El Ibex 35 sube un 0,3% en la apertura y mantiene los 15.200 puntos a la espera del BCE

El Ibex 35 sube un 0,3% en la apertura y mantiene los 15.200 puntos a la espera del BCE

La NASA descubrió posibles biofirmas en Marte: el objetivo es traerlas a la Tierra para confirmar su origen biológico

La NASA descubrió posibles biofirmas en Marte: el objetivo es traerlas a la Tierra para confirmar su origen biológico

La creación de empresas registra su mejor julio en 18 años, con 10.902 nuevas sociedades (+11,4%)

La creación de empresas registra su mejor julio en 18 años, con 10.902 nuevas sociedades (+11,4%)

Proyecto Caetra: Cartagena destino Ucrania

Proyecto Caetra: Cartagena destino Ucrania

Una mujer convive más de un año con el cadáver momificado de su madre en Italia

Una mujer convive más de un año con el cadáver momificado de su madre en Italia

Trump: "Charlie fue un patriota, un mártir de la verdad y la libertad.Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad"

Trump: "Charlie fue un patriota, un mártir de la verdad y la libertad.Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad"

El Ministerio de Hacienda trabaja ya en un nuevo modelo de financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda trabaja ya en un nuevo modelo de financiación autonómica
Tracking Pixel Contents