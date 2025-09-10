Polonia afirma haber derribado drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania

Las autoridades de Polonia han anunciado que han neutralizado en la madrugada de este miércoles los drones que han penetrado su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del Ejército ruso contra Ucrania, en una acción que han denunciado como "una violación sin precedentes".

"Las fuerzas polacas y aliadas han monitoreado docenas de objetos por radar y, considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas polacas ha decidido neutralizarlos", ha explicado este mismo organismo en un comunicado difundido en la red social X, donde ha confirmado que "algunos de los drones que invadieron nuestro espacio aéreo han sido derribados".

Tras ello, las autoridades están centrando sus esfuerzos en localizar posibles lugares donde estos artefactos hayan impactado, mientras se mantienen los "procedimientos defensivos". "El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia está supervisando la situación actual y las fuerzas y recursos polacos y aliados siguen totalmente preparados para futuras operaciones", ha concluido.

Estas palabras han llegado después de que el Ejército polaco haya informado de un operativo para "identificar y neutralizar" los artefactos. En la misma nota, ha indicado además que se han empleado "armas" y ha instado a la población, especialmente en las provincias de Podlasie, Mazovia y Lublin, "las más afectadas", a que permanezcan en sus viviendas puesto que la operación "sigue en curso" y se mantiene "en plena alerta".

Las autoridades polacas han decidido por ello cerrar el aeropuerto internacional de Varsovia, su capital, así como el de la localidad de Lublin, en el este del país, debido a "actividades militares no planificadas relacionadas con la seguridad del Estado", de acuerdo a un aviso a pilotos y operadores aéreos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos en un aviso a los pilotos y operadores aéreos (NOTAM) y que recoge la agencia de noticias Bloomberg.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado en su cuenta de X que ha informado de la situación así como de las medidas empleadas al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien permanece en contacto "constante", así como con el presidente y el ministro de Defensa del país.