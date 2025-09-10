Segundo incidente
La Flotilla que lleva ayuda a Gaza denuncia un nuevo "ataque con dron" en Túnez
Las autoridades tunecinas aseguraron poco después que el incendio se produjo por la quema de chalecos salvavidas debido a "un encendedor o una colilla" y descartaron un "acto hostil"
EFE
La flotilla Sumud, un conjunto de barcos que tiene como destino Gaza para llevar ayuda, fue atacada nuevamente por un dron en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), según informaron este miércoles en sus redes sociales.
"Otra embarcación fue alcanzada en un presunto ataque con drones. No se reportaron heridos", indicó la embarcación en su cuenta de X.
Este es el segundo ataque a una embarcación de la flotilla, después de que la organización denunciara la madrugada del martes un incendio provocado por un dron en el barco Familia, una de las principales embarcaciones, hecho que las autoridades tunecinas negaron poco después.
Este segundo incidente se produjo antes de la medianoche del miércoles en el barco Alma, con bandera británica, y provocó un fuego en la cubierta que "fue extinguido".
"Estos ataques repetidos se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza y constituyen un intento orquestado de distraer y descarrilar nuestra misión", declaró la organización en un comunicado.
Los dos barcos afectados pertenecen a la flotilla que salió desde España a principios de septiembre y que fondeaba en un puerto de Túnez a la espera de retomar este miércoles la travesía a Gaza con más embarcaciones tunecinas.
Integrantes del barco Familia aseguraron haber visto un dron sobrevolando la cubierta que arrojó un objetivo causante del primer incendio.
Sin embargo las autoridades tunecinas aseguraron poco después que el incendio se produjo por la quema de chalecos salvavidas debido a "un encendedor o una colilla" y descartó un "acto hostil".
Integrantes del segundo barco afectado denunciaron en sus redes sociales lo que asegura que fue un "segundo ataque" en poco más de 24 horas.
"El dispositivo sigue aquí, (en el barco) así que nadie puede negar lo sucedido", afirmó la cantante y activista italo-egipcia Leila Hegazy, en su cuenta de Instagram.
"La Flotilla Global Sumud continúa impávida. Nuestra travesía pacífica para romper el asedio ilegal de Israel a Gaza y mantener una solidaridad inquebrantable con su pueblo avanza con determinación y resolución", dijo la organización tras los dos incidentes.
