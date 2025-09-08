Un tribunal confirma la multa de 83 millones de dólares a Trump por difamar a la escritora E. Jean Caroll

Un tribunal de apelaciones de Nueva York confirmó hoy la indemnización de 83,3 millones de dólares que el presidente de EEUU, Donald Trump, deberá abonar por difamación a la escritora E. Jean Carroll, después de que ésta lo acusara de violación en 2019 y la Justicia declarara culpable al mandatario.

Trump había intentado anular la sentencia que anteriormente le ordenaba pagar la mencionada suma, pero la decisión unánime de tres jueces de apelación del Segundo Circuito de EEUU en una corte federal con sede en Manhattan hoy ha servido para ratificarla.

"No ha identificado ningún fundamento que justifique reconsiderar nuestra decisión previa sobre la inmunidad presidencial", interpretaron los magistrados, después de que Trump hubiera alegado que el veredicto contra él era excesivo y que no se fundamentaba después de que el Tribunal Supremo ampliara su inmunidad presidencial.

Los magistrados también dictaminaron que el tribunal federal inferior "no erró en ninguno de los fallos impugnados y que las indemnizaciones por daños y perjuicios del jurado son justas y razonables".

Ataques de Trump a la víctima

Esta demanda por difamación contra el presidente estadounidense llegó después de que éste atacara por diversas vías a la también periodista debido a las acusaciones de abuso sexual que ella hizo en su contra.

Trump utilizó actos públicos, redes sociales e incluso el juicio donde se le halló culpable para cargar contra la autora, hasta el punto de que los abogados de Carroll instaron al jurado a imponer una indemnización cuantiosa para detenerlo.

Gran parte del veredicto (65 millones de dólares) consistió en daños punitivos tras la determinación del jurado de que Trump había actuado con malicia real; es decir, sabiendo que lo que decía era falso o con desprecio temerario hacia la verdad.

El resto, hasta los 83,3 millones de dólares, fue en concepto de daños y perjuicios para compensar a Carroll.

Otro panel de tres jueces del Segundo Circuito confirmó a finales de diciembre por unanimidad el veredicto por abuso sexual, independiente en los tribunales de la causa por difamación, que Carroll ganó contra el magnate republicano en 2023.

En ese caso, el jurado le impuso 5 millones de dólares en daños y perjuicios tras declararlo responsable de abusar sexualmente de la escritora en un probador de la tienda de lujo Bergdorf Goodman en Nueva York a mediados de la década de 1990 y de difamarla en declaraciones que hizo tras dejar el Despacho Oval en 2022.