En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El ejército ruso ha atacado con un nuevo récord de drones Ucrania y causa al menos dos muertos en Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Sube a cinco el número de muertos en el ataque masivo a Kiev del domingo
Los servicios de rescate ucranianos han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre entre los escombros del edificio de nueve plantas destruido este domingo en un ataque masivo ruso contra la capital ucraniana, lo que eleva a cinco el número de víctimas civiles en todo el país por este bombardeo.
El hallazgo del cadáver fue anunciado este lunes por los propios servicios de emergencias ucranianos. En ese mismo edificio del distrito de Sviatoshin de Kiev el ataque ruso mató también a una mujer y a su hijo de dos meses.
Rusia utilizó en su ataque del domingo contra Ucrania más de 800 drones, estableciendo un nuevo récord en el uso de vehículos no tripulados de larga distancia en un solo día.
Putin envía a la Duma un proyecto para la retirada de Rusia del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha presentado este lunes ante la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento ruso, un proyecto de ley para la retirada de Moscú del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, una propuesta que deberá ser ahora examinada por el órgano legislativo del país euroasiático.
La propuesta de ley, publicada en la base de datos de la Duma, contempla además la retirada de Moscú de los dos primeros protocolos del citado convenio, firmado por Rusia en febrero de 1996 en Estrasburgo y ratificado en marzo de 1998, argumentando como motivo que el país no está presente en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura desde 2023 debido al bloqueo al proceso de elección de un nuevo representante ruso en medio de la invasión de Ucrania.
Así, destaca que estas "circunstancias discriminatorias" suponen una "violación" de los derechos de Rusia en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y "socavan el mecanismo establecido por el convenio europeo". "Como resultado de ello, se propone denunciar el citado convenio y sus protocolos", destaca el documento, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.
Rusia tiene una superioridad numérica de 3 a 1 en el frente
Las fuerzas rusas tienen en el frente una superioridad numérica en hombres y medios técnicos de 3 a 1 respecto al Ejército ucraniano, según declaró este lunes el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski.
En las zonas del frente prioritarias para Rusia, donde el Ejército ruso concentra más efectivos, esta superioridad llega a ser hasta de 4 e incluso 6 a 1, agregó Sirski.
El jefe del Ejército ucraniano afirmó, sin embargo, que sus tropas han conseguido estabilizar los ejes donde la situación se había deteriorado más para los ucranianos. Sirski se refirió en particular a los frentes de Dobropilia, Pokrovsk, Novopavlovsk y Limán.
Ucrania anuncia la recuperación de una localidad situada en Donetsk tras combates con las tropas de Rusia
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han anunciado este lunes la recuperación de una localidad situada en la provincia de Donetsk, situada en el este del país y epicentro de los avances territoriales del Ejército de Rusia durante los últimos meses, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.
El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook que "las fuerzas del 425º regimiento de asalto 'Skelya' han tomado totalmente el control de la localidad de Zarichne, en la provincia de Donetsk", sin que Moscú se haya pronunciado al respecto.
Donetsk es, junto con Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.
Rusia denuncia el lanzamiento de pintura contra su Embajada en Suecia
Las autoridades de Rusia han criticado este domingo el lanzamiento de pintura contra la sede de su Embajada en Suecia, un acto que han tildado de "ataque" y que ven como una muestra de la "pérdida de capacidad" por parte de Suecia para garantizar la seguridad de las legaciones diplomáticas en su territorio. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha indicado que la pintura ha sido arrojada desde un dron. "Muestra una pérdida de control sobre la seguridad interna y externa", ha lamentado. "Después de todo, estas provocaciones suponen una amenaza para la misión diplomática y para los residentes de la ciudad. Aparentemente, después de que Suecia se sumara a la OTAN ha perdido el control sobre su seguridad", ha aseverado, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.
Tusk aboga por que Europa y EE.UU. obliguen a Rusia a aceptar ya un alto el fuego
El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó este domingo que EE.UU. y Europa deben conjuntamente obligar a Rusia a aceptar inmediatamente un alto el fuego tras el ataque masivo de las fuerzas rusas contra Ucrania la pasada madrugada, en el que resultó alcanzado el edificio del Gobierno ucraniano en Kiev. "El ataque ruso contra los edificios gubernamentales de Kiev demuestra una vez más que seguir retrasando una reacción firme contra Putin y los intentos de apaciguarlo no tienen ningún sentido", escribió el jefe del Gobierno polaco en un mensaje de la red social X.
España expresa su firme condena por los ataques de Rusia contra Ucrania
El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado este domingo su firme condena al ataque con drones de Rusia contra varias regiones y ciudades de Ucrania, incluida la capital, donde han fallecido al menos dos personas y ha sido alcanzada por primera vez la sede del Gobierno ucraniano. "Condeno con firmeza el ataque aéreo de Rusia a Ucrania con más de 800 drones y 13 misiles, que vuelven a causar muertes de civiles, niños incluidos, y han dañado la sede central del gobierno en Kiev. Mi solidaridad con los familiares, el gobierno y el pueblo de Ucrania", ha escrito Albares en su cuenta de la red social X.
"El Kremlin se burla de la diplomacia", dice Von der Leyen tras el masivo ataque a Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este domingo que Rusia "se burla de la diplomacia, pisotea el derecho internacional y mata indiscriminadamente", tras una noche de ataques rusos a Ucrania sin precedentes. "Anoche, Rusia lanzó uno de los mayores ataques con drones y misiles contra Ucrania, dirigidos tanto a edificios gubernamentales como a viviendas civiles. Una vez más, el Kremlin se burla de la diplomacia, pisotea el derecho internacional y mata indiscriminadamente", dijo la mandataria europea a través de redes sociales.
Ucrania ataca un oleoducto ruso en Briansk y una refinería de petróleo en Krasnodar
Las fuerzas ucranianas han atacado la pasada noche un oleoducto en la región rusa de Briansk y una refinería de petróleo en la de Krasnodar, como parte de su esfuerzo por reducir el potencial ofensivo de Rusia y dificultar al enemigo el suministro de combustible y munición a sus tropas en el frente, informó este domingo el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En un mensaje en Telegram, el máximo mando militar explicó que las unidades de fuerzas de misiles y artillería y de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas impactaron la estación de despacho lineal-industrial (LVDС) 8-N en la zona la localidad de de Naytopovychi, en la región de Briansk. Esta estación, añadió, forma parte del complejo del oleoducto principal 'Stalnoi Kon', cuya capacidad de bombeo es de 10,5 millones de toneladas.
Rusia derriba 69 drones ucranianos sobre nueve de sus regiones y la anexionada Crimea
La defensas antiaéreas rusas derribaron anoche un total de 69 drones ucranianos sobre nueve regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. "Desde la pasada medianoche hasta las 06:30 hora de Moscú (GMT+3) los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 69 drones de ala fija ucranianos", se afirma en el parte castrense. El número de drones abatidos en ese lapso duplicó el de la noche anterior, cuando fueron derribados 34 aparatos no tripulados.
- En directo: Real Murcia-Juventud Torremolinos
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- Las alcantarillas de Murcia se ‘libran’ de más de 230 toneladas de toallitas
- Muere un motorista de 28 años tras ser arrollado por un coche en la autovía
- Alcaraz-Sinner, final del US Open: dónde verla y a qué hora
- La Fuensanta lucirá un manto renovado de seda azul y plata en la Romería
- Así hemos vivido la final del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz