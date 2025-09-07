Oriente Próximo
Israel destruye otro alto edificio en Ciudad de Gaza, el tercero en tres días
El Ejército del país hebreo ha alegado que el inmueble era utilizado por Hamás
EFE
El Ejército israelí bombardeó y derrumbó este domingo otro alto edificio en Ciudad de Gaza, el tercero en tres días, poco después de haber hecho pública una nueva orden de evacuación forzosa contra este inmueble y viviendas aledañas.
"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un rascacielos utilizado por la organización terrorista Hamás en la zona de Ciudad de Gaza", detalló un comunicado castrense, sin dar pruebas que acrediten dicha acusación.
Según el mismo texto, Hamás había colocado "numerosos explosivos" con la intención de dañar a las tropas cerca del edificio bombardeado, identificado como torre Ruya.
En imágenes desde Gaza compartidas en X, se ve una gran humareda acompañada de explosiones, y como un edificio de al menos seis plantas se deshace.
Este sábado, el Ejército israelí también destruyó la torre Susi en Ciudad de Gaza -tras lanzar papeles advirtiendo a la población de que huyeran al sur-, y el viernes la torre Mushtaha, en el barrio de Rimal, tras explosionar la base de este rascacielos.
El Ejército alega que estos edificios son usados por Hamás, en otras funciones, como puntos de observación.
Los bloques de torres residenciales y comerciales de la ciudad de Gaza constituyen un legado importante en la historia de esta ciudad, que antes de la ofensiva bélica israelí era una vibrante capital.
