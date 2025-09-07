Shigeru Ishiba
Dimite el primer ministro de Japón ante las críticas y divisiones en el seno de su partido
Shigeru Ishiba ha lamentado durante una rueda de prensa la pérdida de la mayoría parlamentaria
EP
El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, ha anunciado este domingo su dimisión a medida que aumentan las críticas en su contra y se acrecientan las divisiones en el seno de su formación, el Partido Liberal Demócrata (PLD).
Así lo ha manifestado durante una rueda de prensa en la que ha lamentado la pérdida de la mayoría parlamentaria y en la que ha dado respuesta a los continuos llamamientos realizados por miembros de su propio partido, que insistían en la necesidad de que renunciara a la secretaría general de la formación y, por ende, al cargo.
"Siempre he dicho que decidiré qué hacer en el momento oportuno. Dado que las negociaciones arancelarias con Estados Unidos están avanzando, creo que ahora es el momento oportuno", ha explicado Ishiba, que ha aclarado que quiere dar paso a la "próxima generación", según informaciones recogidas por el diario 'The Japan Times'.
Su dimisión llega tras la aplastante derrota sufrida por su partido en las recientes elecciones a la Cámara Alta. Ahora, ha aclarado que "cumplirá con su deber hasta que la formación elija a su nuevo líder".
