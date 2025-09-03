Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Portugal

Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa

Los bomberos elevan a 15 las víctimas mortales

Al menos tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

Lucía Feijoo Viera

O. González / J. L. Escudero / A. Pérez

Varias decenas de víctimas, entre las que hay 15 muertos y 18 heridos según el primer balance ofrecido por las autoridades, se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa.

Siga aquí la últuma hora en la capital de Portugal.

