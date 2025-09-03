En Directo
Portugal
Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
Los bomberos elevan a 15 las víctimas mortales
O. González / J. L. Escudero / A. Pérez
Varias decenas de víctimas, entre las que hay 15 muertos y 18 heridos según el primer balance ofrecido por las autoridades, se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa.
Siga aquí la últuma hora en la capital de Portugal.
El presidente del Consejo Europeo expresa sus condolencias
El presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, mostró este jueves sus condolencias por el descarrilamiento este miércoles del funicular Ascensor de la Gloria, en Lisboa, que se ha cobrado la vida de 15 personas y ha dejado 18 heridos.
"Recién llegado a París, recibí con profunda consternación la noticia de la gravedad del trágico accidente del Ascensor de la Gloria, que tuvo un profundo impacto en mi vida", aseguró vía redes sociales Costa en portugués para después añadir que "mis condolencias están con las víctimas, sus seres queridos y los heridos, a quienes les deseo una pronta recuperación".
"Expreso mi más sentido pésame a Portugal y a la ciudad de Lisboa", añadió
La empresa de transporte de Lisboa dice que cumplió con el protocolo
Carris, la empresa de transporte urbano de Lisboa, afirmó que ha cumplido con todos los protocolos de manutención en el Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), el funicular del centro de la ciudad que descarriló este miércoles causando 15 muertos y 18 heridos, cinco de ellos graves.
En un comunicado, Carris precisó que en concreto "fueron realizados y respetados" todos los protocolos, tanto el de manutención general, que se produce cada cuatro años y que tuvo lugar por última vez en 2022, y el de reparación intercalada, que se lleva a cabo cada dos años y que se produjo en 2024.
Asimismo, destacó que "se cumplieron de forma escrupulosa los programas de manutención mensual, semanal y la inspección diaria".
La representante de los Asuntos Exteriores de la UE envía sus condolencias
La alta representante de los Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, expuso este miércoles sus "más sinceras condolencias a las víctimas, sus familias y todos los afectados" por el descarrilamiento hoy del funicular Ascensor de la Gloria, que cobró la vida de 15 personas y dejó 18 heridos.
"Entristecidos por la trágica pérdida de vidas en Lisboa tras el descarrilamiento del funicular de Gloria", aseguró Kallas vía redes sociales.
"Nos solidarizamos con el pueblo portugués en este trágico momento", añadió la máxima representante de la diplomacia comunitaria.
Dos españoles heridos
Fuentes de Exteriores aseguran que autoridades portuguesas han actualizado los datos considerando "que hay dos ciudadanos españoles entre los heridos".
Sánchez se declara consternado por el accidente en Lisboa
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se declaró esta noche "consternado" por "el terrible accidente del funicular" en Lisboa y expresó su "cariño y solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo portugués en este difícil momento".
A través de su cuenta en la red X, Sánchez también expresó "nuestros deseos de pronta recuperación a las personas heridas".
Albares expresa sus condolencias y su solidaridad
El Gobierno de Portugal decreta un día de luto nacional
El Gobierno de Portugal decretó un día de luto nacional por la "tragedia" del accidente de este miércoles en el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), que dejó al menos 15 muertos y 18 heridos, cinco de ellos graves, tras descarrilar el turístico funicular del centro de Lisboa.
A través de una nota publicada en su página web, el Ejecutivo luso informó de que ha declarado luto nacional para este jueves 4 de septiembre.
Además, el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, canceló su agenda prevista para mañana a excepción de una videoconferencia con los líderes de la Coalición de Buena Voluntad sobre Ucrania y la reunión semanal del Consejo de Ministros.
Por el momento, las autoridades portuguesas no han confirmado la nacionalidad de los fallecidos ni han precisado las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.
Según fuentes de Exteriores, el Consulado de España en Lisboa está en permanente contacto con las autoridades portuguesas, por el momento no hay constancia de ninguna víctima o herido español.
La Fiscalía de Portugal abrirá una investigación tras el accidente de este miércoles que ha dejado al menos 15 muertos y 18 heridos. Así lo confirmó en un breve comunicado enviado a EFE, donde precisó que "como ocurre en este tipo de situaciones y tal como determina la Ley, el Ministerio Público abrirá una investigación".
