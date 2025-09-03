Trump alaba como “hermosa ceremonia” el “impresionante” desfile militar en China

Si Xi Jinping pretendía epatar a Donald Trump con el histórico desfile militar para conmemorar el 80 aniversario de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, en el que ha estado acompañado de Vladimir Putin, Kim Jong-un y una veintena de líderes del Sur Global, lo ha conseguido. El presidente de Estados Unidos ha reconocido este miércoles que siguió el desfile, que ha tildado de “hermosa ceremonia” e “impresionante” y lo ha leído como un mensaje desde Pekín: “Entiendo la razón por la que la hicieron; esperaban que yo estuviera viendo y yo estaba viendo”, ha dicho el mandatario en el Despacho Oval antes del inicio de una reunión bilateral con el nuevo presidente de Polonia, Karol Nawrocki.

La víspera, en un mensaje en Truth Social, Trump había pedido a Xi que diera sus “cálidos recuerdos” a Putin y Kim “conforme conspiran contra EEUU”. Pero este martes cuando la prensa le ha preguntado sobre esa supuesta conspiración el líder de Washington no ha querido dar respuesta. “Mi relación con todos es muy buena, vamos a descubrir cuánto en una o dos semanas”, ha dicho crípticamente Trump.

El mandatario solo protestaba en sus declaraciones en la Casa Blanca diciendo que en su discurso durante el desfile Xi, al que ha tildado de "amigo", "debería haber mencionado más a EEUU porque ayudamos mucho a China". En el Truth nocturno ya había reclamado que se diera crédito a EEUU por "haberle ayudado a asegurar su libertad de un invasor extranjero muy hostil" en la Segunda Guerra Mundial.

Forma y fondo

El elogio de Trump a la imponente exhibición china tiene su lógica. Ya cuando estuvo en Francia invitado durante un desfile del día de la Bastilla quiso replicar uno en Washington y consiguió hacerlo este año, en el 4 de julio. La exhibición militar y de interés ciudadano en la capital este verano fue débil y, comparada a lo visto en la Plaza de Tiananmén, mínima. Y es una sombra que Trump está obsesionado con quitarse de encima, especialmente porque quiere grandes fastos para marcar en 2026 el 250 aniversario de EEUU.

Junto a las formas hay un fondo y un trasfondo de claros mensajes geopolíticos que están llegando en los últimos días desde China, pero a esos Trump no ha querido referirse. Y en sus declaraciones no ha habido ni una palabra sobre el nuevo orden multipolar y el reto directo a la influencia de EEUU que se está planteando. El imponente despliegue de poderío militar y de alianzas se ha visto tanto en el desfile en Pekín como, previamente, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde se subrayó la fuerza de ese eje que planta cara a Washington y Occidente con protagonistas como el líder de la India, Narendra Modi.

Llamada con Zelenski

Uno de escenarios donde cobran fuerza y se exhiben las nuevas alianzas es la guerra de Ucrania, y Trump a eso sí ha hecho varias referencias en su comparecencia junto al presidente polaco. Cuando un periodista polaco le ha preguntado por la falta de castigos a Moscú o a Putin, Trump ha contestado airado (llegando a sugerir que el periodista debería perder su trabajo) señalando a las "sanciones secundarias" impuestas a países como India por seguir comprando petróleo ruso.

"Hemos tomado acciones muy contundentes", ha defendido Trump, que ha dado a entender que iba a hablar con Putin "en los próximos días" y ha añadido: "sabré lo que vamos a hacer". Poco después, no obstante, fuentes de la Casa Blanca han aclarado que con quien tiene una llamada prevista para este jueves es con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Sentado junto al presidente polaco, al que mostró su apoyo en las elecciones, Trump se ha mostrado abierto a ampliar las tropas de EEUU en Polonia. “Pondremos más si las quieren". "Nunca nos hemos ni planteado sacar soldados de Polonia", ha declarado también. "Lo hemos pensado respecto a otros países, pero con Polonia estamos hasta el final y ayudaremos a Polonia a protegerse", ha prometido.

Trump ha vuelto a mostrar en la comparecencia su "descontento" con la persistencia de la guerra en Ucrania, insistiendo como acostumbra en intentar responsabilizar a Joe Biden en lugar de a Putin por la invasión. Y ante un conflicto que prometió resolver 24 horas y sigue enquistado ha ofrecido la siguiente reflexión: "La guerra es algo muy interesante. Con la guerra nunca sabes. Es compleja y peligrosa y un lío sangriento. Se va a resolver de una forma u otra", ha concluido, "pero tienen que dejar de matar todas estas almas, tenemos que detener la muerte".