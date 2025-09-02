Al menos siete muertos y más de 40 heridos en distintos tiroteos en Chicago

Al menos siete personas han muerto y 47 han resultado heridas por disparos en distintos tiroteos ocurridos durante el fin de semana en la ciudad estadounidense de Chicago, han revelado este lunes las autoridades locales.

La Policía de la localidad ha estimado en al menos 54 las víctimas, siete de ellas mortales, en distintos tiroteos masivo que ha sufrido la localidad en 48 horas y por los que hasta el momento no hay ningún detenido, según ha declarado el cuerpo a la cadena de televisión ABC.

Los tiroteos han tenido lugar después de que la Administración de Donald Trump haya sugerido replicar el operativo implementado en la capital estadounidense, Washington DC, que, bajo el pretexto de combatir la criminalidad, puso en sus calles a la Guardia Nacional --finalizado con más 700 detenciones--. "Chicago es un desastre", mencionó en una declaración en el Despacho Oval.

De hecho, el alcalde de la localidad, Brandon Johnson, ha firmado este sábado una orden ejecutiva para impedir que los distintos departamentos de la administración de la ciudad colaboren con las fuerzas federales en caso de su posible despliegue en las calles de Chicago, desde los servicios jurídicos hasta la Policía local.

"La razón por la que esta orden ejecutiva es tan crucial es porque sabemos que este presidente se está comportando fuera de los límites de la Constitución", ha asegurado el regidor ante los medios tras la firma.

Johnson se ha opuesto a la militarización de Chicago, la cual asegura que tendría lugar en menos de una semana, con un decreto que "deja enfáticamente claro que este presidente no va a intervenir y delegar a nuestro Departamento de Policía", tal como ha indicado.

El gobernador demócrata del estado de Illinois, JB Pritzker, ya rechazó el posible plan orquestado por el magnate neoyorkino para desplegar la Guardia Nacional en Chicago. "No hay ninguna emergencia que justifique que el presidente de los Estados Unidos (...) despliegue la Guardia Nacional desde otros estados o envíe militares en servicio activo dentro de nuestras propias fronteras", declaró hace unos días.