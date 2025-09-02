En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos un muerto y varios heridos por un incendio provocado tras un ataque ruso al sur de Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Corea del Sur eleva a 2.000 los soldados norcoreanos caídos en Rusia
Corea del Sur estima que unos 2.000 soldados norcoreanos han caído en la guerra de Rusia contra Ucrania, una cifra muy superior a la anterior de 600, según informó este martes el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS).
Al menos un muerto y varios heridos por un incendio provocado tras un ataque ruso al sur de Kiev
Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas en un incendio desatado por un ataque con dron ejecutado en la madrugada de este martes por el Ejército ruso contra Bila Tserkva, una ciudad ubicada a unos 80 kilómetros al sur de la capital ucraniana, Kiev. "Lamentablemente, una persona falleció como consecuencia de un ataque hostil en Bila Tserkva. El cuerpo del hombre fue descubierto durante la extinción del incendio en un garaje", ha anunciado el gobernador regional, Mikola Kalashnik, en una publicación en su canal oficial de Telegram.
El papel de Nicaragua
El Gobierno de Nicaragua ha otorgado poderes a Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Daniel Ortega y actual representante especial para los asuntos económicos con Rusia, para suscribir un acuerdo comercial con las autoridades prorrusas de la provincia ucraniana de Donetsk, solo reconocida internacionalmente por Siria y Corea del Norte. Según un decreto publicado en el diario oficial 'La Gaceta', el hijo de Ortega podrá actuar "en representación del Gobierno" nicaragüense de cara a la firma del llamado "acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República Popular de Donetsk sobre Cooperación Comercial y Económica".
Las propiedades del negociador jefe ruso
El negociador jefe ruso para conversaciones con Ucrania, Vladímir Medinski, y su familia tienen en su posesión propiedades por valor de 6.000 millones de rublos, unos 75 millones de dólares, según el Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) del fallecido líder opositor ruso, Alexéi Navalni. Según el FBK, estas propiedades incluyen 57 inmuebles en Moscú y la región de Moscú, parte de las cuales pertenecerían a los hijos de Medinski, de 57 años
Se fugan dos rusos acusados de terrorismo
Dos ciudadanos rusos se fugaron de una prisión de la ciudad de Yekaterimburgo, en los Urales, acusados de terrorismo por colaborar con Ucrania, informaron este lunes medios locales. Los canales de Telegram publicaron descripciones de los fugitivos, tratándose de Iván Kriúkov y Alexandr Cherepánov, ambos de 24 años, condenados respectivamente a nueve y siete años de cárcel por el intento de un atentado terrorista.
Zelenski viajará el jueves a París para una nueva reunión de los países aliados de Ucrania
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, han convocado para el jueves en París una reunión de la denominada Coalición de Voluntarios que agrupa a los países aliados de Ucrania y que contará de nuevo con la presencia del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. Según fuentes del Elíseo, la reunión tendrá "un formato híbrido", de tal manera que compaginará la presencialidad de varios de los líderes con la asistencia telemática de otros. En total, unos 30 países forman parte de este grupo, entre ellos España.Los jefes de Estado y de Gobierno hablarán, entre otros temas, de las negociaciones en marcha para dotar a Ucrania de garantías de seguridad, así como de las posibles "consecuencias" de "la actitud de Rusia, que sigue rechazando la paz", según las citadas fuentes.
Ucrania ve un “rastro ruso” en el supuesto asesino del exjefe del Parlamento
El jefe de la Policía ucraniana, Iván Vigivski, declaró este lunes horas después de la detención del supuesto asesino del exjefe del Parlamento ucraniano y figura clave de la revolución del Maidán Andrí Parubi, que se ha encontrado un “rastro ruso” en el sospechoso apresado. “Sabemos que este crimen no es casual. Hay en él (en el detenido) un rastro ruso. Todos responderán ante la ley”, escribió Vigivski en su cuenta de Facebook sin dar más detalles de la pista rusa mencionada.
Mueren dos personas en un ataque de Rusia contra la provincia de Zaporiyia, en el este de Ucrania
Al menos dos personas han muerto este lunes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país y parcialmente ocupada a raíz de la invasión desatada por las tropas rusas en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades de Ucrania. El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que "dos personas han muerto a causa de un ataque enemigo" contra la localidad de Omelnik, situada en el distrito de Polohivski. Asimismo, ha señalado que los fallecidos son un matrimonio, antes de recalcar que "Rusia es un Estado terrorista".
Putin espera que lo pactado en Alaska con Trump "abra el camino hacia la paz en Ucrania"
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha señalado desde la ciudad china de Tianjin, donde ha comenzado este domingo la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS), que espera que los "acuerdos alcanzados" durante la reunión bilateral celebrada a mediados de agosto con su hómologo estadounidense, Donald Trump, en Alaska "abran el camino hacia la paz en Ucrania". "Espero que los acuerdos alcanzados en la reciente cumbre ruso-estadounidense celebrada en Alaska también avancen en esta dirección, allanando el camino hacia la paz en Ucrania", ha asegurado durante una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias rusa TASS.
