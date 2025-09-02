Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Al menos 51 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del lunes

Al menos 51 personas han muerto en ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en la Franja de Gaza desde el amanecer de este lunes, según han informado fuentes de los hospitales que continúan funcionando en el enclave palestino citadas por medios palestinos. Del total, 32 corresponden a la zona de la ciudad de Gaza, señalada por las autoridades israelíes como objetivo de una inminente ofensiva terrestre para "conquistarla". Desde el Hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza, han informado de la muerte de una mujer embarazada y de un menor de edad en un bombardeo sobre la casa en la que vivían en el campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de Gaza, informa la agencia de noticias palestina WAFA. Otros dos menores de edad han muerto en un ataque sobre una tienda de campaña para desplazados en la calle Al Nasr, en el oeste de la ciudad de Gaza. Mientras, un civil ha muerto y varios más han resultado heridos de gravedad en un bombardeo contra una concentración de personas cerca de la mezquita de Abdulá Azzam, en el barrio de Sabra, al sur de la ciudad de Gaza, según datos del Hospital Baptista Al Ahli. Un vídeo difundido en redes sociales muestra crudas imágenes que corresponderían a este incidente en las que se pueden ver varios cadáveres en la calle.