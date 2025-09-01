Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski viajará el jueves a París para una nueva reunión de los países aliados de Ucrania
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, han convocado para el jueves en París una reunión de la denominada Coalición de Voluntarios que agrupa a los países aliados de Ucrania y que contará de nuevo con la presencia del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. Según fuentes del Elíseo, la reunión tendrá "un formato híbrido", de tal manera que compaginará la presencialidad de varios de los líderes con la asistencia telemática de otros. En total, unos 30 países forman parte de este grupo, entre ellos España.Los jefes de Estado y de Gobierno hablarán, entre otros temas, de las negociaciones en marcha para dotar a Ucrania de garantías de seguridad, así como de las posibles "consecuencias" de "la actitud de Rusia, que sigue rechazando la paz", según las citadas fuentes.
Ucrania ve un “rastro ruso” en el supuesto asesino del exjefe del Parlamento
El jefe de la Policía ucraniana, Iván Vigivski, declaró este lunes horas después de la detención del supuesto asesino del exjefe del Parlamento ucraniano y figura clave de la revolución del Maidán Andrí Parubi, que se ha encontrado un “rastro ruso” en el sospechoso apresado. “Sabemos que este crimen no es casual. Hay en él (en el detenido) un rastro ruso. Todos responderán ante la ley”, escribió Vigivski en su cuenta de Facebook sin dar más detalles de la pista rusa mencionada.
Mueren dos personas en un ataque de Rusia contra la provincia de Zaporiyia, en el este de Ucrania
Al menos dos personas han muerto este lunes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país y parcialmente ocupada a raíz de la invasión desatada por las tropas rusas en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades de Ucrania. El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que "dos personas han muerto a causa de un ataque enemigo" contra la localidad de Omelnik, situada en el distrito de Polohivski. Asimismo, ha señalado que los fallecidos son un matrimonio, antes de recalcar que "Rusia es un Estado terrorista".
Putin espera que lo pactado en Alaska con Trump "abra el camino hacia la paz en Ucrania"
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha señalado desde la ciudad china de Tianjin, donde ha comenzado este domingo la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS), que espera que los "acuerdos alcanzados" durante la reunión bilateral celebrada a mediados de agosto con su hómologo estadounidense, Donald Trump, en Alaska "abran el camino hacia la paz en Ucrania". "Espero que los acuerdos alcanzados en la reciente cumbre ruso-estadounidense celebrada en Alaska también avancen en esta dirección, allanando el camino hacia la paz en Ucrania", ha asegurado durante una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias rusa TASS.
Zelenski anuncia captura de sospechoso por asesinato del exjefe de Parlamento Andri Parubi
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este domingo la captura de un sospechoso por el asesinato del expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi. "El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, y el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasyl Malyuk, acaban de informar sobre la detención de un sospechoso en el asesinato de Andri Parubi. Se están llevando a cabo las diligencias de investigación necesarias", publicó Zelenski en la red social X.
Von der Leyen asegura que las tropas europeas que se envíen a Ucrania tras la paz tendán respaldo de EEUU
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que las capitales europeas están trabajando en "planes bastante precisos" para el envío de tropas a Ucrania una vez concluya la guerra con Rusia y que este despliegue tendrá el respaldo pleno de las capacidades de Estados Unidos.
El despliegue consistirá en un grupo de "tropas internacionales con el respaldo de los estadounidenses". "El presidente (Donald) Trump nos ha asegurado que habrá presencia estadounidense como parte del sostén", ha apuntado Von der Leyen en una entrevista con el periódico 'Financial Times'. "Eso está muy claro y se ha dicho muchas veces", ha resaltado.
Von der Leyen califica a Putin como un "depredador" al que sólo se frena con "disuasión"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió este domingo en Bulgaria que el presidente ruso, Vladímir Putin, "no ha cambiado y no cambiará", y lo definió como un "depredador" que sólo puede ser frenado con "una fuerte disuasión" militar.
"Es obvio que Putin no se detendrá. Ha creado una economía de guerra a gran escala, aunque anticuada, precisamente debido a las duras sanciones que hemos impuesto, y seguirá produciendo a gran escala", subrayó Von der Leyen durante su visita a la planta armamentística VMZ-Sopot, a unos 250 kilómetros al este de Sofía.
Ucrania destruye tres helicópteros en un ataque a instalaciones militares rusas en Crimea
Una unidad especial de las Dirección General de Inteligencia ucraniana (GUR) ha atacado en las últimas horas objetivos militares rusos en la península de Crimea y ha destruido entre otros tres helicópteros militares.
"Los Fantasmas de la GUR llegaron por aire y le han prendido fuego. Han vuelto a destruir otra vez objetivos imprtantes de los ocupantes (...). Siguen con el proceso de destruir el sistema de defensa antiaérea de las fuerzas de ocupación rusa en Crimea", ha informado el GUR en un comunicado publicado en Telegram.
Zelenski anuncia nuevos "ataques profundos" para contrarrestar la ofensiva rusa
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este domingo "nuevos ataques profundos" para contrarrestar los esfuerzos ofensivos de las fuerzas invasoras rusas. "Continuaremos con nuestras operaciones tal y como son necesarias para la defensa de Ucrania. Las fuerzas armadas están preparadas. También están planeados nuevos ataques profundos", dijo Zelenski en su cuenta de X tras un encuentro con el general Oleksandr Sirki.
Ucrania ha intensificado los ataques, según el presidente, contra la infraestructura energética rusa. Según Zelenski, las unidades ucranianas siguen "cumpliendo las tareas asignadas en la región de Donetsk y destruyen metódicamente al ocupante".
