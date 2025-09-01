Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Israel mató a 20 niños gazatíes, de media, cada día de agosto El Ejército israelí mató al menos a 602 niños gazatíes en el mes de agosto, lo que equivale a una media de 20 menores cada día, según datos del Ministerio de Sanidad local compartidos con EFE, que no incluyen las víctimas de ayer. Niños como los tres hermanos Kuwari, que fueron asesinados junto a sus padres en el bombardeo de la tienda de campaña en la que se refugiaban el 26 de agosto en Jan Yunis, sur de Gaza, según informaron fuentes locales. O como Maria, de nueve años, Moath de siete y su hermano Motaz de cuatro, los tres muertos junto a sus padres en un ataque aéreo israelí el 20 de agosto contra su tienda en el campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, según informaron ese día fuentes médicas. En todo agosto, alrededor de 2.500 personas han muerto por ataques israelíes en Gaza, de los cuales 1.700 fueron hombres, 602 niños, 187 mujeres y 77 personas mayores.

Hamás considera una "mancha de vergüenza" la "inacción" internacional en Gaza Hamás afirmó este lunes que la resolución de la Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio (IAGS), que califica la ofensiva israelí en Gaza como un genocidio, representa una nueva prueba legal sobre la situación en el enclave y constituye, a su juicio, una "mancha de vergüenza" para la comunidad internacional. La IAGS concluyó que las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen la definición de genocidio estipulada por el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En este se establece que se comete genocidio cuando se perpetra contra un grupo nacional, étnico, racial o religioso la matanza, la causación de lesiones graves a la integridad física o mental, el sometimiento intencional a condiciones destinadas a provocar su destrucción física o el traslado forzoso de niños de ese grupo a otro.

Aumentan a más de 110 los acusados en Reino Unido por mostrar apoyo a la ilegalizada ONG Palestine Action Los acusados en Reino Unido por mostrar su apoyo a la ilegalizada ONG propalestina Palestine Action, considerada como organización terrorista en Reino Unido, han aumentado a 114 después de que la Policía Metropolitana haya informado este lunes de que otras 47 personas hayan sido notificadas por violar la ley antiterrorista. "Reconocemos plenamente el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente sin infringir las leyes antiterroristas", ha resaltado en un comunicado la superintendente Helen Flanagan, jefa de operaciones del Mando Antiterrorista de la Policía Metropolitana. En este sentido, ha instado a la población a reconsiderar su decisión de manifestarse a favor de Palestine Action, ya que podrían ser arrestados, investigados y procesados en virtud del artículo 13 de la Ley de Terrorismo del año 2000, que contempla una pena máxima de seis meses de prisión. En caso de ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar complicaciones a la hora de entrar a países de la Unión Europea, Australia, Estados Unidos o Japón, mientras que las autoridades universitarias podrían rechazar su admisión por violar la ley antiterrorista del país.

Un grupo internacional de académicos cataloga de genocidio la ofensiva israelí en Gaza La Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés), que aglutina a medio millar de estudiosos de todo el mundo, ha concluido que Israel está perpetrando un genocidio en la Franja de Gaza bajo el paraguas de una ofensiva militar, unas conclusiones que no han tardado en repudiar las autoridades israelíes. La asociación ha repasado en un informe los abusos perpetrados sobre la población gazatí y también las declaraciones de algunos miembros del Gobierno de Benjamin Netanyanhu que, de manera explícita, han abogado por "destruir" a los palestinos, tachándolos incluso de "animales" y prometiendo convertir Gaza en un "infierno".

El ministro de Seguridad de Israel avisa de que tratará como "terroristas" a los activistas de la flotilla El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha presentado una propuesta ante el Gobierno para endurecer aún más la respuesta a la potencial llegada de una flotilla y que implica catalogar de "terroristas" a los activistas que viajan a bordo, descartando por tanto que puedan beneficiarse de un "arresto suave" de unas pocas horas. Una veintena de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla partió el domingo de Barcelona -aunque ha tenido que regresar a puerto este lunes por el mal tiempo- con el objetivo último de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, si bien el Gobierno de Benjamin Netanyahu ya ha advertido de que no tolera este tipo de incursiones.

Ascienden a más de 63.500 los muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, con cerca de 350 muertos por hambre, según Hamás El balance de muertos a causa de la ofensiva militar desatada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha superado el umbral de los 63.500, según han indicado este lunes las autoridades del enclave palestino, controladas por Hamás, que han indicado que esta cifra incluye a cerca de 350 muertas de hambre por las duras restricciones israelí a la entrega de ayuda a la población.

España, el país con más medios implicados en la campaña de RSF por los periodistas de Gaza España es, con mucha diferencia, el país con más medios implicados en la campaña organizada este lunes por Reporteros sin Fronteras (RSF) y Avaaz para denunciar los "asesinatos" de 220 periodistas en Gaza por el Ejército israelí desde octubre de 2023. Un total de 33 de los 262 medios que participan en la operación son españoles y los siguientes países que más se acercan por el número son Rumanía (16), Francia (15), Chile (13), México (12) e Italia (12). Estados Unidos queda por detrás con 11. Como recuerda RSF en un comunicado, la operación internacional consiste en un apagón total o parcial de los medios y la colocación destacada del mensaje: "Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte".

El Gobierno palestino pide "soluciones prácticas" a nivel internacional ante los "crímenes" de Israel El Gobierno palestino ha reclamado este lunes a la comunidad internacional "soluciones prácticas" para poner fin a los "crímenes" por parte de Israel, incluidos el "genocidio" en la Franja de Gaza y los planes de "anexión y desplazamiento de población" en Cisjordania y Jerusalén Este, incluida la imposición de sanciones y la ruptura de relaciones con las autoridades israelíes. El Ministerio de Exteriores palestino ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "la continuación del genocidio y la anexión requiere soluciones prácticas", al tiempo que ha criticado "el fracaso internacional" a la hora de detener estas acciones por parte de las autoridades de Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por Hamás.

Las embarcaciones de la flotilla que se dirigía a Gaza vuelven a Barcelona por el mal tiempo Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que zarparon de Barcelona rumbo a la Franja de Gaza el domingo por la tarde tuvieron que volver hacia el puerto por la noche a causa de las malas condiciones meteorológicas. Los responsables de la expedición humanitaria -donde viajan la activista sueca Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau- decidieron desviarse por la previsión de tormentas y una fuerte tramontana en el mar.