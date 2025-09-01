Guerra de Ucrania
El avión de Von der Leyen sufre interferencias, presumiblemente rusas
Efe
Bruselas
La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes que el avión en el que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, viajaba el domingo a Bulgaria sufrió interferencias en su GPS, supuestamente rusas.
"Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", indicó a Efe la portavoz comunitaria Arianna Podestà.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Paco Ureña: 'Mi padre nos levantaba a las seis de la mañana, a toque de silbato, para trabajar en el campo
- Estos son los festivos de septiembre en la Región de Murcia
- Encuentran los cadáveres de los dos amigos de Mazarrón y detienen al sospechoso de matarlos
- En directo: Antequera-FC Cartagena
- Abortada la ‘quedada’ en la isla del Ciervo
- El cabañuelo de Mula hace su predicción: vendrán lluvias, frío y heladas
- Adoptar ostras para salvar el Mar Menor
- Alexandra López, profesora de España (Murcia) en EEUU: «Me compré un piso con mi primer sueldo»