Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania destruye tres helicópteros en un ataque a instalaciones militares rusas en Crimea

Una unidad especial de las Dirección General de Inteligencia ucraniana (GUR) ha atacado en las últimas horas objetivos militares rusos en la península de Crimea y ha destruido entre otros tres helicópteros militares.

"Los Fantasmas de la GUR llegaron por aire y le han prendido fuego. Han vuelto a destruir otra vez objetivos imprtantes de los ocupantes (...). Siguen con el proceso de destruir el sistema de defensa antiaérea de las fuerzas de ocupación rusa en Crimea", ha informado el GUR en un comunicado publicado en Telegram.