En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Estado mayor ruso afirma controlar casi la totalidad de Lugansk y cerca de 80% de Donetsk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania destruye tres helicópteros en un ataque a instalaciones militares rusas en Crimea
Una unidad especial de las Dirección General de Inteligencia ucraniana (GUR) ha atacado en las últimas horas objetivos militares rusos en la península de Crimea y ha destruido entre otros tres helicópteros militares.
"Los Fantasmas de la GUR llegaron por aire y le han prendido fuego. Han vuelto a destruir otra vez objetivos imprtantes de los ocupantes (...). Siguen con el proceso de destruir el sistema de defensa antiaérea de las fuerzas de ocupación rusa en Crimea", ha informado el GUR en un comunicado publicado en Telegram.
Zelenski anuncia nuevos "ataques profundos" para contrarrestar la ofensiva rusa
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este domingo "nuevos ataques profundos" para contrarrestar los esfuerzos ofensivos de las fuerzas invasoras rusas. "Continuaremos con nuestras operaciones tal y como son necesarias para la defensa de Ucrania. Las fuerzas armadas están preparadas. También están planeados nuevos ataques profundos", dijo Zelenski en su cuenta de X tras un encuentro con el general Oleksandr Sirki.
Ucrania ha intensificado los ataques, según el presidente, contra la infraestructura energética rusa. Según Zelenski, las unidades ucranianas siguen "cumpliendo las tareas asignadas en la región de Donetsk y destruyen metódicamente al ocupante".
Merz dice que el precio de la paz no puede ser la capitulación de Ucrania
El cancilller alemán, Friedrich Merz, dijo este domingo que el precio de la paz no puede ser la capitulación de Ucrania y advirtió de que ese escenario llevaría a que Rusia intentara atacar a otros países.
"Intentaremos que la guerra termine lo más pronto posible, pero el precio no puede ser la capitulación de Ucrania", dijo Merz en una entrevista que emite esta noche la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF).
"En ese caso pasado mañana sería otro el país agredido y más tarde nos tocaría a nosotros", agregó.
El Kremlin acusa a la UE de obstaculizar esfuerzos de Trump para la paz en Ucrania
Los líderes europeos obstaculizan los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr una solución pacífica al conflicto en Ucrania, denunció hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"El partido de la guerra europeo mantiene su principal tendencia, ellos no se tranquilizan. Es algo que contrasta con el enfoque de nuestro presidente (Vladímir) Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuyos esfuerzos para encausar el proceso hacia la paz son difíciles de sobrevalorar", dijo a la televisión rusa.
Los ataques rusos matan a al menos tres civiles en la región ucraniana de Donetsk
Una serie de ataques rusos dejaron como saldo al menos tres civiles muertos y seis heridos en la región ucraniana de Donetsk en las últimas 24 horas, informó a través de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Vadim Filashkin.
Desde el inicio de la invasión a gran escala, las fuerzas rusas han matado a 3.441 residentes de la región y herido a 7.922. Estas cifras no contemplan las bajas de Mariúpol y Volnovaja.
Modi conversa con Zelenski antes de su encuentro con Putin en la OCS en China
El primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvo este sábado una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en vísperas de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), donde se espera que se reúna con su el mandatario ruso, Vladímir Putin.
"Intercambiamos puntos de vista sobre el conflicto en curso, sus aspectos humanitarios y los esfuerzos por restaurar la paz y la estabilidad. La India apoya plenamente todas las iniciativas en esa dirección", señaló el mandatario indio en la red social X.
Hungría veta de nuevo una postura común de la UE sobre Ucrania
El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha confirmado este sábado desde Copenhague que su país ha sido el único que no ha aceptado la firma de una nueva declaración contra Rusia y ha reiterado de nuevo su negativa a incrementar el gasto militar destinado a Kiev, a aprobar nuevas sanciones y a facilitar el ingreso de Ucrania en la UE.
"Bruselas y la mayoría de los Estados miembro de la Unión Europea quieren enviar a Ucrania decenas de miles de millones de euros del dinero de los europeos y utilizarlo para comprar armas y mantener al Ejército ucraniano", ha apuntado Szijjártó desde Copenhague, donde se ha celebrado este sábado una reunión informal de ministros de Exteriores, según recoge la prensa húngara.
El Estado mayor ruso afirma controlar casi la totalidad de Lugansk y cerca de 80% de Donetsk
El Ejército ruso controla el 99,7 % de la región ucraniana de Lugansk y el 79 % de Donetsk, mientras continúa sus avances para apoderarse de la totalidad de las regiones anexionadas por Rusia, informó hoy el jefe de Estado mayor ruso, Valeri Guerásimov.
"En estos momentos nuestras Fuerzas Armadas han liberado el 99,7 % del territorio de la república popular de Lugansk (quedan menos de 60 kilómetros cuadrados) y el 79 % de la república popular de Donetsk", señaló, citado en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa ruso.
Según Guerásimov, "bajo control de las fuerzas rusas está el 74 % de la región de Zaporiyia y el 76 % de Jersón".
Asesinado a tiros en Leópolis el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi
El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
De momento, el Ministerio del Interior ha informado a la filial ucraniana de la cadena británica BBC que Parubi ha muerto al recibir varios disparos al mediodía, sin dar más detalles.
Zelenski dice que Rusia concentra 100.000 militares cerca de la ciudad de Pokrovsk
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que Rusia concentra 100.000 militares cerca de la ciudad de Pokrovsk (Donetsk), un punto clave para la logística del despliegue ucraniano en el este del país, en el marco de la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022. Así, ha reiterado que "Rusia es culpable de la guerra y debe ponerle fin", mientras que ha destacado que no pueden "liberar" todo su territorio "usando armas" y que, por ende, "la diplomacia es la vía más rápida para poner fin a la guerra", según declaraciones realizadas en Kiev y recogidas por Bloomberg.
