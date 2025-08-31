En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Al menos 19 muertos y decenas de heridos en un ataque israelí contra dos barrios de la ciudad de Gaza
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Al menos 66 palestinos han muerto en lo que va de domingo en Gaza por ataques israelíes
Al menos 66 palestinos han muerto en lo que va de domingo en la devastada Franja de Gaza por ataques israelíes, informó la agencia de noticias Wafa, que cita a fuentes médicas del enclave. Del total, al menos unos 33 fueron "atacados directamente" cuando iban a recoger algo de comida, según detalla Wafa.
Esta alta cifra de víctimas mortales llega después de que ayer, sábado, al menos otras 85 personas fueran también asesinadas por Israel, 43 de ellas en la ciudad de Gaza, según datos del Hospital Al Shifa y de la clínica Sheikh Radwan. Así, mientras Israel mantiene esta campaña de bombardeos, sus tropas continúan su incursión en el barrio de Zeitún, en la capital del enclave, donde el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha aprobado su ocupación total.
Un avión de Israel bombardea cerca de un puesto militar israelí en el norte de Gaza
Un avión de combate de las Fuerzas Aéreas israelíes ha bombardeado este domingo por error una zona situada apenas a cien metros de una posición del Ejército israelí en el norte de la Franja de Gaza, sin que haya por el momento noticias de víctimas.
El incidente habría sido causado por un fallo técnico que desvió el proyectil de su trayectoria prevista, según recoge la Radio del Ejército israelí.
"Sabemos del incidente y se está investigando por parte de las autoridades relevantes", ha indicado un portavoz militar. "El incidente terminó sin heridos", ha añadido.
La Global Sumud Flotilla emprende el viaje de Barcelona a Gaza para romper el bloqueo israelí
Romper el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza es el objetivo de los centenares de activistas que han zarpado esta tarde desde el puerto de Barcelona. La misión de la Global Sumud Flotilla ha teñido el Moll de la Fusta de los colores de las banderas palestinas y los kufiyas, los tradicionales pañuelos que representan el país. A la espera de su partida, miles de personas se han congregado bajo gritos de “Palestina libre”, “boicot israel” o “Gaza no estás sola”, para reivindicar el fin del genocidio y contra la complicidad de los países occidentales y la ofensiva israelí. (Seguir leyendo)
La Cruz Roja Internacional ve imposible una evacuación de Ciudad de Gaza, como pide Israel
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó este domingo que no es posible una evacuación en masa de la Ciudad de Gaza porque muchos quedarían atrás, pero también porque no hay ningún lugar capaz de absorber a esa población, que sufriría un enésimo desplazamiento forzoso. "En las condiciones actuales, no hay posibilidad de que una evacuación en masa en la Ciudad de Gaza se lleve a cabo de manera segura y digna", sostuvo la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric.
Explicó que la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la extrema escasez de alimentos, agua, alojamiento y atención médica hace imposible pensar en algún lugar dentro de la Franja de Gaza capaz de recibir a esas personas, que se estima serían alrededor de un millón. "La orden afectaría a civiles ya traumatizados por meses de hostilidades y aterrados por lo que puede deparar el futuro. Además, muchos no están en condiciones de cumplir órdenes de evacuación a causa del hambre, enfermedades, heridas o discapacidad", precisó la responsable de la organización humanitaria que, pese a la situación que se vive en Gaza y a la inseguridad, sigue operando en el terreno.
Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este domingo la muerte del portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam), Abu Obaida, en un ataque israelí lanzado ayer en Gaza.
"El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubaida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", recoge el mensaje de Katz difundido en su cuenta de X.
Más de 300 toneladas de ayuda parten de Génova para sumarse a la Flotilla hacia Gaza
Más de 300 toneladas de ayuda humanitaria zarpan este domingo desde Génova (norte de Italia), como parte de la misión internacional Global Sumud Flotilla, la mayor flota civil organizada hasta la fecha con destino a Gaza para abrir un corredor humanitario y hacer llegar productos de primera necesidad al pueblo palestino, mientras se intensifican los ataques israelíes en la Franja.
La recogida de ayuda, coordinada por la ONG italiana Music For Peace, superó ampliamente las expectativas, pues se esperaba reunir 40 toneladas en cuatro días, pero en solo cinco días se alcanzaron las 300. “Tuvimos que detener la recolección", explicó Stefano Rebora, fundador de la organización y veterano de más de 50 misiones humanitarias en zonas de conflicto.
Más de un millar de personas alzan la voz en Logroño en apoyo al pueblo palestino
Más de un millar de personas, según la Policía, han alzado este sábado la voz en Logroño en apoyo al pueblo palestino, en una manifestación que ha tenido como protagonistas mensajes al Gobierno de España para que pare las relaciones con el Gobierno de Israel y de denuncia del "genocidio" en Palestina.
La manifestación ha arrancado del céntrico Paseo del Espolón, frente a la sede de la Delegación del Gobierno, bajo una gran pancarta con el lema "Paremos el genocidio en Palestina. Fin al comercio de armas y relaciones con Israel. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá".
Un militar israelí muerto por "fuego amigo" en Gaza
Un militar israelí identificado como Ariel Lubliner ha fallecido debido a "fuego amigo" durante una batalla en el sur de la Franja de Gaza, según han informado este sábado las Fuerzas Armadas israelíes.
Lubliner, de 34 años, tiene el rango de comandante en la reserva y era originario de Kiryat Bialik. Pertenecía a la 6036ª Compañía de Logística de la 36ª División.
Los alcaldes de Belén y Ramala expresan su agradecimiento a la Global Sumud Flotilla
Los alcaldes de Belén y Ramala, Maher N. Canawati y Issa Kassis, respectivamente, han hecho llegar a su homólogo de Barcelona, Jaume Collboni, mensajes "de agradecimiento, orgullo y esperanza" por la Global Sumud Flotilla que zarpará este domingo del puerto de la capital catalana rumbo a Gaza.
En varios mensajes audiovisuales divulgados este sábado por Collboni, Kassis destaca que las flotillas internacionales que este domingo partirán hacia Gaza son "los héroes" de la población que "resiste" y anhela "la justicia" ante "un genocidio que debe parar".
Hamás lamenta la muerte del primer ministro hutí en un ataque de Israel contra Yemen
El grupo islamista palestino Hamás lamentó este sábado la muerte del primer ministro de los hutíes, Ahmed al Rahawi, en un bombardeo israelí en Saná, confirmada hoy por los insurgentes.
Los islamistas describieron el ataque como un "crimen terrible" y una "violación flagrante de la soberanía de un Estado árabe", y agradecieron a Al Rahawi y a los líderes hutíes su apoyo durante la guerra en la Franja de Gaza.
