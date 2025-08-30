Oriente Próximo
Los hutíes de Yemen confirman la muerte de su primer ministro 'de facto' en un ataque israelí
Europa Press
El movimiento hutí de Yemen ha confirmado la muerte de su primer ministro 'de facto' Ahmed Ghaleb al Rahwi en el ataque aéreo efectuado el pasado jueves por Israel contra la capital del país, Saná.
Ese día, Israel lanzó una serie de ataques específicamente dirigidos contra Al Rahwi, el ministro de Defensa, Mohamed al Atifi, y el jefe de Estado Mayor, Mohamed Abd al Karim al Ghamari. Todavía no hay información confirmada sobre el estado de estos últimos.
En un comunicado publicado por la agencia de noticias del movimiento, Saba, los hutíes confirman la muerte de Al Rahwi, "junto a varios de sus ministros" todavía no identificados."Otros de sus camaradas resultaron heridos con heridas moderadas y graves y reciben atención médica", ha añadido el movimiento en un comunicado.
El ataque israelí
Fuentes de seguridad israelíes estiman que el ataque del jueves mató al primer ministro y al resto del gabinete hutí entero; sus doce ministros subordinados, según informó el viernes el Canal 12 de la televisión israelí, aunque todavía no hay información contrastada sobre este aspecto.
Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.
Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.
- La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
- El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital
- Muestra los genitales a una menor en Las Torres de Cotillas, huye y un vecino le golpea antes de ser detenido
- Se jubila Ricardo: Un adiós dulce y amargo en San Antón
- Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas
- El Real Murcia no recoge el guante lanzado por Toni Villa
- Fallece Josefa, la primera persona vacunada contra el covid en la Región
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene