Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Modi conversa con Zelenski antes de su encuentro con Putin en la OCS en China

El primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvo este sábado una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en vísperas de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), donde se espera que se reúna con su el mandatario ruso, Vladímir Putin.

"Intercambiamos puntos de vista sobre el conflicto en curso, sus aspectos humanitarios y los esfuerzos por restaurar la paz y la estabilidad. La India apoya plenamente todas las iniciativas en esa dirección", señaló el mandatario indio en la red social X.