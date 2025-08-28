La casa de Rusia en Alicante "monitorea" la actividad de la oposición rusa en España

La Casa de Rusia en Alicante, una organización dedicada a "promover la integración" de los inmigrantes procedentes de Europa del este, según reza su página web, tiene como una de sus tareas principales "monitorear" las actividades de la oposición rusa en España e informar de ellas a Moscú. Ello se desprende del contenido de su informe de actividades del ejercicio 2023 remitido a la capital rusa, firmado por su presidente, Aleksándr Chepurnoy y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el marco de una investigación internacional en la que han participado una treintena de medios de comunicación, y que han examinado durante meses 50.000 documentos de Pravfond, organización gubernamental rusa sancionada por la UE que financia la defensa legal de los ciudadanos rusos en el extranjero.

En el apartado número 3, el texto da cuenta de la labor de "monitoreo de organizaciones de compatriotas" e individuos "que han adoptado una posición proucraniana o se avergüenzan de ser ciudadanos de Rusia". Prácticamente, se descarta que las autoridades de España financien a las asociaciones rusas de opositores, y se da por sentado que los fondos proceden de Estados Unidos. Y a continuación se informa a la sede central de Pravfond en Moscú de la aparición en nuestro país de "dos asociaciones nuevas, que están predispuestas de forma muy agresiva contra el movimiento de compatriotas rusos" (en lenguaje oficial ruso, los ciudadanos de ese país residentes en España que apoyan al Kremlin y a la invasión de Ucrania). En concreto, se habla de "la Asociación de Rusos Libres y Rusia Tomorrow". En realidad, se trata de la misma asociación, cuyo nombre original 'Rusia Tomorrow' se modificó posteriormente por el nombre de Asociación de Rusos Libres.

En enero de 2024, es decir, con fecha posterior al informe de Chepurnoy, la Fiscalía General de Rusia tipificó a esta asociación como "organización indeseable", mientras que su presidente, Alekséi Nesterenko, ha sido incluido, desde junio de este año, en la denominada "lista de terroristas y extremistas" y se encuentra en la actualidad en situación de busca y captura internacional.

Actividades denunciadas

Las actividades de la Casa de Rusia en Alicante han sido denunciadas por esta organización, que agrupa a rusos disidentes con Putin y residentes en España. Tras estudiar las informaciones publicadas por EL PERIÓDICO y el resto de diarios de Prensa Ibérica el pasado 16 de julio, la asociación considera que pudieron cometerse delitos "contra la seguridad del Estado, infracciones de sanciones de la UE y blanqueo de capitales". La denuncia se centra en los párrafos de los informes y mensajes enviados a Moscú a principios de 2024, en los que el presidente Chepurnoy se enorgullece de las campañas de influencia lanzadas y habla de crear "un grupo de abogados y periodistas leales a la Federación Rusa" y del lanzamiento de campañas contra la OTAN "sin atraer la atención hacia sí". La investigación también demostró que Casa de Rusia en Alicante había continuado recibiendo subsidios de Pravfond con fecha posterior a la adopción de las sanciones, en junio de 2023.

Además de proporcionar la asistencia jurídica a ciudadanos rusos residentes en España, la institución cuenta con la potestad de emitir documentos oficiales como pasaportes, lo que evita a los residentes rusos en la Comunidad Valenciana tener que desplazarse al consulado de Barcelona, aunque eso sí, a un sobreprecio. Se trata de una práctica escasamente convencional que, en opinión de la Asociación de Rusos Libres, abre la puerta a irregularidades y corrupción.

