Informe
El CNI y agencias de inteligencia de otros 12 países acusan a China de ciberataques a gobiernos y sectores críticos
La actividad se remontaría al menos al año 2021 e incluye entre los objetivos a empresas e instituciones de telecomunicaciones, transporte, alojamiento e infraestructura militar
EP
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y agencias de otros doce países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, han elaborado un informe en el que acusan a tres empresas chinas de perpetrar ciberataques a gobiernos extranjeros y sectores críticos con fines de espionaje.
La actividad se remontaría al menos al año 2021 e incluye entre los objetivos a empresas e instituciones de telecomunicaciones, transporte, alojamiento e infraestructura militar. Según el FBI estadounidense y el Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) británico, entronca con ataques atribuidos previamente a un grupo bautizado como Salt Typhoon y ligado a Pekín.
El informe identifica a tres empresas chinas --Sichuan Juxinhe Network Technology, Beijing Huanyu Tianqiong Information Technology y Sichuan Zhixin Ruijie Network Technology-- como presuntas responsables de estas actividades maliciosas y pretende llamar a una vigilancia más activa para reforzar la protección frente a 'hackers' externos.
El documento, suscrito también por agencias de Australia, Canadá, Nueva Zelenda, República Checa, Finlandia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos y Polonia, no explica al detalle los objetivos de estos 'hackers', aunque la parte británica sí que reconoce en su comunicado "un cúmulo de actividad observada en Reino Unido".
"Los ataques indiscriminados de Pekín a comunicaciones privadas requieren de una colaboración más estrecha entre socios para identificar y contener esta actividad en sus fases iniciales", ha esgrimido en un vídeo el responsable de la división cibernética del FBI, Brett Leatherman.
Por su parte, el jefe del NCSC, Richard Horne, ha considerado "crucial" que todos los sectores "presten atención a este aviso internacional" con vistas a evitar "vulnerabilidades". Entre las recomendaciones, ha llamado a "perseguir de manera proactiva la actividad maliciosa" en el ciberespacio y revisar las redes de manera periódica para detectar cualquier señal de "actividad inusual".
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
- Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman
- Muere un sexagenario al caerse de un barco en alta mar en Lo Pagán
- Ascienden a 21 los hospitalizados por la intoxicación alimentaria en La Manga
- Un juez declara improcedente el despido de siete socorristas de San Javier
- El polvo sahariano cubre el cielo de la Región: estos son las zonas con niveles muy desfavorables de calidad del aire