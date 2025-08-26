Trump redobla su ataque a la independencia de la Fed y despide a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha redoblado su ataque a la independencia de la Reserva Federal y este lunes ha anunciado mediante un mensaje en su red social que retira de su cargo a Lisa Cook, una de las gobernadoras del banco central estadounidense, que fue nombrada por Joe Biden y sobre la que ha lanzado acusaciones de fraude en unas solicitudes hipotecarias.

Trump ha anunciado su decisión, sin precedentes y de efecto inmediato, colgando en Truth Social a las ocho de la tarde de Washington (las dos de la madrugada en España) la carta que ha enviado a Cook. La legalidad de su decisión, no obstante, es dudosa.

“El pueblo estadounidense debe tener total confianza en la honestidad de los miembros encargados de marcar la política y supervisar la Reserva Federal. A la luz de su conducta fraudulenta y posiblemente criminal en un asunto financiero, no pueden tener, y yo no tengo, esa confianza en su integridad”, ha escrito.

Campaña de acoso

La Administración de Trump, y concretamente el responsable de la agencia federal de financiación de la vivienda, Bill Pulte, han estado acusando a Cook de mentir al pedir en 2021 hipotecas para dos propiedades y describir ambas como la residencia principal. Pulte instó a la fiscal general, Pam Bondi, a investigar a Cook y refirió su caso al Departamento de Justicia, que ha abierto una invstigación.

Cook, la primera mujer negra que ha servido en la junta de gobernadores de la Fed, se defendió de las acusaciones y dijo que, aunque iba a tomar en serio las dudas planteadas sobre su historial financiero, no pensaba dimitir bajo presión “por cuestiones planteadas en un tuit”. El viernes Trump había dicho que la despediría si no dimitía.

El mandatario ha pasado los últimos meses endureciendo la presión sobre la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, criticando que el banco central no haya rebajado los tipos de interés, una decisión de política monetaria que ayudaría a paliar los efectos de su guerra comercial con aranceles.

Capítulo peligroso y de dudosa legalidad

Con el despido de Cook el republicano abre un capítulo peligroso con el potencial de tener consecuencias muy graves para la confianza en EEUU, uno de los principales activos para el país, pues la Fed debe funcionar como un operador políticamente independiente.

La autoridad del presidente para dar este paso es, en cualquier caso, cuestionable. Cook fue nominada por Biden y confirmada por el Senado y no está imputada ni condenada. Podría retar su despido y abrir una lucha en los tribunales, clave para dirimir la autoridad de Trump sobre la Fed.

El presidente cita en la carta que ha enviado a Cook el estatuto según el cual los miembros de la junta de la Fed solo pueden ser "retirados con causa por el presidente" pero añade un matiz que no está en ese estatuto: "a mi discreción".

El caso podría acabar decidiéndose en el Tribunal Supremo, donde aunque la mayoría conservadora en mayo reconoció a Trump autoridad para despedir a líderes de otras agencias independientes también mostró su opinión de que el caso de la Fed era diferente. En esa decisión los magistrados definieron al banco central como "una entidad casi privada y de estructura única".

Ya dos de los siete gobernadores de la junta nombrados por Trump han abogado por un recorte de los tipos de interés como los que busca el presidente. La retirada de otro de los miembros le ha permitido nominar a uno de sus asesores económicos, Stephen Miran, que aún debe ser confirmado por el Senado. El despido de Cook le permitiría nombrar un cuarto miembro. La junta de gobernadores y el presidente de la Fed (que es también presidente de la Fed de Nueva York) son los ocho miembros permanentes del Comité Federal de Mercado Abierto que adopta la política monetaria de la Fed. En es comité votan, además de esos ocho miembros permanentes, de forma rotatoria, cuatro de los 11 gobernadores de bancos centrales regionales. .

