Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un muerto por un ataque ruso con drones en la región ucraniana de Jarkov y otro en Jerson

Un ataque ruso con drones en la localidad de Kurjane, situada en la región ucraniana de Jarkov, causó la muerte de una persona y tres heridos, informó la fiscalía de la zona.

Otra persona también murió en otro ataque perpetrado en la región de Jerson.

El ataque en Jarkov, según la misma fuente, se produjo hacia las cuatro de la madrugada de este viernes y afectó a una zona residencial.