La muerte de un 'streamer' en directo tras 12 días sufriendo violencia extrema conmociona Francia y reabre el debate de los límites en internet

"Me duele mucho, voy al hospital", se quejaba el 'streame'r, Raphaël Graven, después de 43 horas de transmisión en vivo. De golpe, otra bofetada. "Que te den, siéntate y cierra la boca", responde Naruto, otro de los participantes. Tras 12 días sufriendo vejaciones, insultos y violencia extrema de manera ininterrumpida, Graven, también conocido en la red como Jean Pormanove falleció mientras dormía el pasado lunes. "¿JP?", le dice uno de los participantes. Pormanove no contesta, así que deciden tirarle desde la distancia una botella de plástico para intentar despertarle, pero el 'influencer' de 46 años hacía horas que ya no se movía. Cerca de 10.000 personas estaban en directo en ese momento, presenciando desde sus casas cómo aquello había ido demasiado lejos.

Su muerte ha estremecido a Francia y ha generado un intenso debate sobre los límites de las redes sociales. Durante horas, cientos de usuarios fueron testigos de una muerte anunciada; sin filtros, sin levantar las alarmas de nadie y sin que la plataforma Kick, donde se retransmitía todo, censurase la retransmisión.

La Fiscalía de Niza ha abierto una investigación por un "presunto acto violento deliberado" y este jueves se llevará a cabo la autopsia del cuerpo para averiguar si su fallecimiento se debe a los golpes y las vejaciones sufridas o por otras causas. Además, la plataforma Kick y los participantes en este reto también forman parte de la investigación, tal y como señaló a través la red social X la ministra delegada de Asuntos Digitales, Clara Chappaz: "Todas las plataformas tienen la responsabilidad legal de eliminar cualquier contenido manifiestamente ilícito del que tengan conocimiento".

La Alta Comisionada para la Infancia y exministra de Infancia, Juventud y Familia, Sarah El Haïry, calificó lo sucedido como "horrible" en su cuenta de X y secundó a Chappaz en responsabilizar a Kick. "Las plataformas tienen la enorme responsabilidad de regular el contenido en línea para que nuestros niños no estén expuestos a contenido violento", dijo.

No es la primera vez que la justicia investiga a este grupo de 'influencers' por exactamente lo mismo. El año pasado, la Fiscalía de Niza ya abrió una instrucción, que está en curso, por delitos de odio y violencia.

Conocido por filmarse sufriendo humillaciones

Raphaël Graven, exmilitar, era conocido en sus distintas plataformas digitales, por filmarse sufriendo humillaciones por parte de otros hombres, 'influencers', o en ocasiones por él mismo. De esto, tanto Pormanove como Owen Cenazandotti, conocido como Naruto; Safine Hamadi, alias Safine, y Coudoux, hacían todo un espectáculo y su forma de vida.

Bofetadas, golpes, descargas eléctricas, aislamiento sin comida ni agua... No había límites en el contenido de Pormanove al que estaban suscritos cerca de 600.000 personas. Su hermano Gwen también participaba en algunos de los directos y ha querido defenderse de las críticas recibidas. "Era contenido muy 'trash', como dicen", admite aunque insiste en que todo era consensuado y estaba bajo control, a pesar de que las imágenes dicen otra cosa. "Hicimos muchas tonterías, muchos desafíos, pero aun así estaba bastante controlado y guionizado", insistía Gwen.

En las 300 horas de 'streaming', Pormanove no parece estar muy a gusto con la situación: "Por favor, dejadme ya", gritaba tras lanzarle botes de pintura. "De verdad, me has hecho daño", decía en otro de los vídeos tras recibir brutales bofetadas. Durante los 12 días de directos, Pormanove amenazó con llamar a la policía, mientras el resto continuaba ridiculizándole. "No, no vas a llamar a nadie", le decía Naruto riéndose, quien continuaba insultándole, mientras se dirigía a los miles de usuarios conectados : "Mirad a este pedazo de mierda, tiene 46 años. Es un cerdo, un cabrón asqueroso".

Su hermana tildó su muerte de "intolerable" y cree que Pormanove murió de cansancio. "No lo vi todo, pero creo que no debería haber muerto así. Creo que murió de agotamiento. Lo que pasó es inaceptable", explicó durante una entrevista para RTL.

Un dudoso espectáculo sin límites

Desde hace un tiempo, existe un pequeño sector de 'streamers' que han hecho de la violencia y las humillaciones todo un espectáculo. No solo en Francia, en España estos directos también tienen su público.

Los conocidos economistas Simon y Silvia, que saltaron a la fama tras hacerse viral un vídeo en el que aparecían dudosos consejos de economía en dudoso estado, llevan años haciendo este tipo de contenido. Se tatúan la cara, se cortan y pintan el pelo en directo, se desnudan, tiran por la ventana objetos... y todo por dinero que donan los usuarios.

Una autodestrucción jaleada por la audiencia que no tiene límites, y que también ha estado a punto de la tragedia. Hace unos días, Simón apareció en uno de sus vídeos al borde de una sobredosis, mientras miles de usuarios conectados se reían de su estado y le incitaban a consumir más. Nadie dio la voz de alarma, hasta que el 'influencer' se desvaneció en directo.

El descontrol de las plataformas

Ahora, tras la muerte de Pormanove, los participantes en aquel reto están recibiendo una ola de críticas en las redes, aunque en el momento en el que se producía el espectáculo a nadie pareció incomodar la situación. El abogado de uno de los implicados, Naruto, insiste en que su cliente "no tiene ninguna responsabilidad en esta muerte", pero la Fiscalía mantiene a todos los participantes bajo investigación y la plataforma Kirk ya ha bloqueado sus cuentas.

No es la primera vez que la justicia actúa (tarde) ante la violencia y descontrol en estas plataformas. Ya ha sucedido en varias ocasiones con la red Telegram, donde las autoridades han intervenido canales neonazis, en los que se llevan a cabo retos de "cazas a inmigrantes".

También se han clausurado webs en los últimos años, como coco.fr, donde miles de hombres intercambiaban contenido pedófilo y desde donde Dominique Pelicot contactaba con desconocidos para que violasen a su mujer, Gisele Pelicot, mientras se encontraba inconsciente.

Suscríbete para seguir leyendo