En Cali
Al menos cinco muertos por un atentado con un camión bomba contra una base aérea en Colombia
Otras 14 personas habrían resultado heridas tras el ataque en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad de Cali
EFE
Cali
Al menos cinco personas murieron y catorce resultaron heridas este jueves por un atentado perpetrado con un camión bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad colombiana de Cali, según el presidente Gustavo Petro.
"La cifra de muertos en Cali asciende a cinco y 14 heridos, todos civiles hasta donde tengo información", dijo Petro en un discurso durante un acto público en la ciudad de Valledupar, en el norte del país.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro profesionales del SUAP de Cieza
- Todos los patinetes eléctricos de la Región tendrán que tener su seguro a partir de enero
- El PP sospecha que la renuncia de la alcaldesa de Águilas se debe a la guerra interna del PSOE
- Agrede sexualmente a su sobrina de 13 años en Murcia con la excusa de darle un masaje
- María Cristina Bernabé, influencer murciana que se ha tatuado a Pedro Sánchez en la pierna: «No me arrepiento de nada»
- La Región se toma un 'respiro' del calor hasta el próximo lunes
- Así es la casa a la venta más cara de la Región de Murcia: cuesta más de 4 millones