Asia

Al menos 76 muertos al incendiarse un autobús con deportados en Afganistán

El autobús, que viajaba desde el puesto fronterizo de Islam Qala hacia Kabul, colisionó con un camión de carga y una motocicleta en la carretera de circunvalación de Herat

Imagen de archivo de un accidente de tráfico en Afganistán.

Imagen de archivo de un accidente de tráfico en Afganistán. / Europa Press

EFE

Kabul

Al menos 76 personas, en su mayoría migrantes afganos recientemente deportados de Irán, murieron en la noche del martes en el oeste de Afganistán cuando el autobús en el que viajaban se incendió tras una colisión múltiple, en lo que ya se considera "uno de los accidentes de tráfico más mortíferos de los últimos años en el país".

El portavoz del gobierno de la provincia de Herat, Mufti Mohammad Yousuf Saeedi, informó a EFE que el autobús, que viajaba desde el puesto fronterizo de Islam Qala hacia Kabul, colisionó con un camión de carga y una motocicleta en la carretera de circunvalación de Herat y se incendió tras el impacto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents